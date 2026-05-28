Воинская часть объявила военнослужащего таким, что оставил позицию: суд отменил приказ, потому что он находился в больнице

Военнослужащий заявил, что после обстрела позиции получил контузию, потерял сознание и связь, после чего в дезориентированном состоянии покинул позицию и впоследствии был эвакуирован в больницу.

Житомирским окружным административным судом по делу 240/26371/25 отменен приказ воинской части о результате расследования выяснения причин и обстоятельств самовольного оставления огневой позиции военнослужащим.

Воинская часть считала солдата, который получил ранение и находился на лечении, таким, что самовольно оставил воинскую часть.

Военнослужащий не согласился с результатами служебного расследования и обратился в суд с иском, в котором пояснил, что вместе с другими военнослужащими, в соответствии с боевым распоряжением командира воинской части, был привлечен к организации дежурства на боевой позиции. Боевая позиция была обстреляна различными средствами поражения. В результате обстрела истец получил контузию, потерял сознание, и его засыпало грунтом. Придя в себя, истец смог самостоятельно выбраться, но увидел, что на позиции он остался один, телефон потерял и не мог ни с кем связаться. Находясь в дезориентированном состоянии, истец ушел от обстрелянных позиций в поисках помощи. Впоследствии его заметили военнослужащие и оказали помощь. Позже он был эвакуирован и направлен в городскую клиническую больницу. Находясь в больнице, истец сообщил медицинскому учреждению об обстоятельствах получения травмы и о воинской части, в которой он проходит службу.

Воинская часть, обнаружив отсутствие солдата более 3 суток, провела служебное расследование, по результатам которого приняла обжалуемый приказ, которым установлено самовольное оставление воинской части военнослужащим.

Рассматривая дело, суд выяснил, что воинской части было известно, что истец находится на лечении, то есть было известно местонахождение военнослужащего, однако этим обстоятельствам не была дана оценка при проведении служебного расследования. Суд пришел к выводу об отмене обжалуемого приказа, а также о необходимости обязать воинскую часть повторно провести служебное расследование с учетом установленных обстоятельств и выводов, изложенных в судебном решении.

