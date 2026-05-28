  1. В Украине

В приложении «Киев Цифровой» запущен сервис «Мой депутат» для доступа к работе Киевсовета

16:06, 28 мая 2026
Сервис позволяет найти контакты депутатов, ознакомиться с их работой и напрямую обратиться с вопросами.
В приложении «Киев Цифровой» появился новый сервис «Мой депутат», который должен сделать работу Киевского городского совета более открытой и понятной для жителей. Об этом сообщили в КГГА.

Новый инструмент позволяет пользователям получить информацию о депутатах, представляющих их избирательный округ, а также найти контакты депутатских приемных. При необходимости жители могут обратиться к своему депутату по телефону или электронной почте, если вопрос не удалось решить через городские службы.

Доступ к работе депутатов и решениям

В сервисе также доступна информация о проектах решений, над которыми работают депутаты Киевсовета. Отдельно отображается деятельность в рамках пленарных заседаний: статистика посещений, результаты голосований и принятые решения. Это позволяет оценить участие депутатов в работе совета.

Дополнительные возможности для горожан

Помимо базовой информации, в приложении размещен «Справочник активного горожанина», где объясняется, как работает Киевсовет, как принимаются решения и каким образом граждане могут влиять на городские процессы.

Новый сервис объединяет ключевую информацию о работе городских властей в одном месте и делает ее доступной со смартфона.

Киев КГГА депутат Киевсовет

