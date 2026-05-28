У «Київ Цифровий» запрацював сервіс «Мій депутат» для доступу до роботи Київради

16:06, 28 травня 2026
Сервіс дозволяє знайти контакти депутатів, переглянути їхню роботу та напряму звернутися з питаннями.
У застосунку «Київ Цифровий» з’явився новий сервіс «Мій депутат», який має зробити роботу Київської міської ради більш відкритою та зрозумілою для мешканців. Про це повідомили в КМДА.

Новий інструмент дозволяє користувачам отримати інформацію про депутатів, які представляють їхній виборчий округ, а також знайти контакти депутатських приймалень. За потреби мешканці можуть звернутися до свого депутата телефоном або електронною поштою, якщо питання не вдалося вирішити через міські служби.

Доступ до роботи депутатів і рішень

У сервісі також доступна інформація про проєкти рішень, над якими працюють депутати Київради. Окремо відображається діяльність у межах пленарних засідань: статистика відвідувань, результати голосувань і ухвалені рішення. Це дає змогу оцінити участь депутатів у роботі ради.

Додаткові можливості для містян

Крім базової інформації, у застосунку розміщено «Довідник активного містянина», де пояснюється, як працює Київрада, як ухвалюються рішення та яким чином громадяни можуть впливати на міські процеси.

Новий сервіс об’єднує ключову інформацію про роботу міської влади в одному місці та робить її доступною зі смартфона.

