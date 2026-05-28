Рада ЄС ухвалила рішення про виділення Україні майже 2,8 млрд євро в межах Ukraine Facility

Єврокомісія позитивно оцінила виконання Плану України за четвертий квартал 2025 року.

У четвер, 28 травня, Рада ЄС ухвалила рішення про виділення Україні майже 2,8 млрд євро в межах програми Ukraine Facility. Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що Єврокомісія позитивно оцінила виконання Плану України за четвертий квартал 2025 року.

«Дякуємо Верховній Раді за підтримку важливих рішень і спільну роботу. Станом на кінець травня 2026 року спільними зусиллями вже виконано 86 кроків Плану України, ще 65 — у процесі реалізації. Продовжуємо разом впроваджувати реформи та рухатися шляхом європейської інтеграції. Щиро вдячні європейським партнерам за підтримку та довіру», - заявила Свириденко.

Очільниця уряду нагадала, що Ukraine Facility — це важливий інструмент фінансової підтримки України. У межах програми Ukraine Facility з початку роботи інструменту з 2024 року вже отримали 26,8 млрд євро. Загальний обсяг програми на 2024–2027 роки становить 50 млрд євро.

