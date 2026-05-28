  В Україні

Швеція подарує Україні 16 винищувачів Gripen: чим вони особливі

15:49, 28 травня 2026
Перші поставки ескадрильї з цілим пакетом озброєнь заплановані у 2027 році.
Фото: saab.com
Прем’єр Швеції Ульф Крістерссон оголосив про майбутню передачу Україні 16 винищувачів Gripen, які були у використанні, і про плани продажу 20 одиниць нової моделі цього літака. Про це він сказав на брифінгу.

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підписали декларацію про поглиблення оборонної співпраці на авіабазі Упсала. Попередній документ - лист про наміри - сторони підписали ще під час минулого візиту Зеленського до Швеції.

Швеція безплатно передає Україні 16 винищувачів Gripen серій C і D. Крім того, Україна купить 20 нові машини новітньої модифікації.

Переговори щодо нових машин наразі тривають, і їх планують завершити до 2030 року.

За словами Крістерссона, поставки Gripen розпочнуться у 2027 році. Зеленський зі свого боку розраховує отримати перші машини у грудні 2025 - січні 2026 року.

«Ми розраховуємо за наступні 10 місяців отримати перші Gripen, ми будемо зі свого боку робити все можливе», - сказав Президент.

Що відомо про винищувачі Gripen

Saab JAS 39 Gripen — це сучасний шведський багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений компанією Saab. Назва Gripen у перекладі означає «грифон».

Основні характеристики Gripen:

  • багатоцільовий літак: може виконувати завдання ППО, перехоплення, ударів по наземних цілях і розвідки;
  • максимальна швидкість — близько 2 Махів (понад 2400 км/год);
  • бойовий радіус — приблизно 800–1500 км залежно від місії;
  • може використовувати ракети класу «повітря-повітря», «повітря-земля» та високоточні бомби;
  • здатний працювати з коротких злітних смуг і навіть автомобільних трас;
  • потребує відносно невеликої кількості технічного персоналу;
  • має нижчу вартість експлуатації порівняно з багатьма іншими західними винищувачами.

Основні версії:

Gripen C/D — нинішні серійні модифікації;

Gripen E/F — новіша версія з потужнішим радаром, більшим запасом пального та сучаснішою авіонікою. 

