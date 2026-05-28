Військовій розвідці спростили доступ до захищеного зв’язку під час виконання бойових завдань — підписано закон

Підрозділи ГУР зможуть працювати в єдиному правовому полі з іншими силовими структурами та ЗСУ.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №4812-IX, який вносить зміни до Закону України «Про електронні комунікації» та нормативно визначає підрозділи й організації розвідувального органу Міністерства оборони спеціальними користувачами радіочастотного спектру.

Раніше закон прийняв парламент для усунення прогалин у законодавстві щодо повноважень розвідувального органу МО України та створення правових засад для захисту інформації під час використання радіочастотного спектру.

Включення Головного управління розвідки Міністерства оборони до переліку спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу має спростити координацію та управління технічними ресурсами. Це особливо важливо в умовах війни, оскільки регулятором для спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу є Генеральний штаб ЗСУ.

Очікується, що закон дозволить розвідувальному органу працювати в єдиному правовому полі разом з іншими силовими структурами та Збройними силами України, а також покращить організацію захисту інформації й забезпечення безперебійного зв’язку під час виконання бойових завдань.

У поясненнях до закону наголошується, що розвідувальний орган Міноборони відіграє важливу роль у захисті держави, а для ефективної роботи розвідникам необхідні сучасне обладнання та доступ до радіочастотного спектру.

Реалізація закону має забезпечити розвідувальний орган усіма необхідними інструментами для ефективної відсічі агресору та посилення національної безпеки.

