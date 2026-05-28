  1. Законодавство
  2. / В Україні

Військовій розвідці спростили доступ до захищеного зв’язку під час виконання бойових завдань — підписано закон

16:16, 28 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Підрозділи ГУР зможуть працювати в єдиному правовому полі з іншими силовими структурами та ЗСУ.
Військовій розвідці спростили доступ до захищеного зв’язку під час виконання бойових завдань — підписано закон
Ілюстративне фото, джерело - Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №4812-IX, який вносить зміни до Закону України «Про електронні комунікації» та нормативно визначає підрозділи й організації розвідувального органу Міністерства оборони спеціальними користувачами радіочастотного спектру.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Раніше закон прийняв парламент для усунення прогалин у законодавстві щодо повноважень розвідувального органу МО України та створення правових засад для захисту інформації під час використання радіочастотного спектру.

Включення Головного управління розвідки Міністерства оборони до переліку спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу має спростити координацію та управління технічними ресурсами. Це особливо важливо в умовах війни, оскільки регулятором для спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу є Генеральний штаб ЗСУ.

Очікується, що закон дозволить розвідувальному органу працювати в єдиному правовому полі разом з іншими силовими структурами та Збройними силами України, а також покращить організацію захисту інформації й забезпечення безперебійного зв’язку під час виконання бойових завдань.

У поясненнях до закону наголошується, що розвідувальний орган Міноборони відіграє важливу роль у захисті держави, а для ефективної роботи розвідникам необхідні сучасне обладнання та доступ до радіочастотного спектру.

Реалізація закону має забезпечити розвідувальний орган усіма необхідними інструментами для ефективної відсічі агресору та посилення національної безпеки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

закон оборона Володимир Зеленський міноборони ГУР МО

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Окупація міста не звільняє роботодавця від обов’язку платити зарплату: позиція Верховного Суду

ВС зазначив, що окупація та бойові дії не звільняють роботодавця від обов’язку провести повний розрахунок із працівником, якщо трудовий договір не був призупинений.

Співвласники ризикують отримати нові борги і штрафи: законопроєкт про житловий фонд розкритикували

У зауваженнях до законопроєкту йдеться про ризики для ОСББ та можливе ускладнення самостійного управління будинками.

Голова ВС Станіслав Кравченко: господарські суди стали важливим елементом економічної стабільності України

У Києві стартувала міжнародна конференція до 35-річчя господарських судів України.

Техогляд та сертифікацію для електросамокатів не будуть вводити — розглядають лише варіант зі штрафами

Електросамокати дедалі частіше фігурують у ДТП, однак системного технічного контролю для них поки немає.

Родини загиблих військових змушені через суд доводити проживання однією сім’єю: які проблеми виникають

Після загибелі військового українці дедалі частіше змушені через суд доводити право бути членом його сім’ї та отримати належні виплати.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]