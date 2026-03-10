Рада ухвалила закон про включення розвідки Міноборони до спеціальних користувачів радіочастотного спектру

Верховна Рада ухвалила закон, який надає підрозділам розвідувального органу Міноборони статус спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу України для покращення координації зв’язку.

Верховна Рада прийняла закон, який вносить зміни до закону України «Про електронні комунікації» та визначає, що підрозділи розвідувального органу є спеціальними користувачами радіочастотного ресурсу України №13264.

Оскільки Генштаб ЗСУ є регулятором для спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу України, включення ГУР до відповідного переліку спростить координацію та управління технічними ресурсами, що критично важливо в умовах сучасної війни.

Очікується, що закон дозволить розвідникам працювати в єдиному правовому полі разом із іншими силовими структурами та Збройними Силами України. Крім того, він допоможе краще організувати захист інформації та забезпечити безперебійний зв’язок під час виконання бойових завдань.

Зазначається, що розвідувальний орган МО України відіграє важливу роль у захисті нашої держави. Для ефективної роботи розвідникам необхідно використовувати сучасне обладнання та радіочастотний спектр.

Реалізація закону має забезпечити розвідувальному органу всі необхідні інструменти для ефективної відсічі ворога та захисту національної безпеки.

