Мін’юст розширює участь судово-експертних установ у відбудові інфраструктури

Уряд розширив можливості науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції у сфері інжинірингу.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд розширив можливості науково-дослідних установ судових експертиз Мін’юсту у сфері інжинірингу. Відтепер їхній експертний потенціал зможе використовуватися для технічного нагляду та інженерного супроводу інфраструктурних проєктів під час відбудови країни.

Відповідні зміни внесено постановою Кабінету Міністрів України № 271 до постанови № 804, яка визначає перелік платних послуг, що можуть надаватися установами судових експертиз системи Міністерства юстиції України.

«Технічний нагляд є обов’язковим елементом реалізації будівельних проєктів відповідно до законодавства, особливо коли роботи виконуються за бюджетні кошти. Фахівці науково-дослідних установ Мінʼюсту зможуть надавати консультації та інші послуги у сфері інжинірингу, геології та геодезії, а також здійснювати професійний технічний нагляд під час будівництва та реконструкції об’єктів. Перевагою такого підходу є поєднання інженерної практики, наукового потенціалу та експертної незалежності», — зазначив профільний заступник Міністра юстиції Андрій Гайченко.

За словами заступника Міністра юстиції, нові можливості дозволять підвищити прозорість та ефективність будівельних процесів, забезпечити системний контроль будівельних робіт, їх відповідність державним стандартам і будівельним нормам, а також ефективне використання ресурсів.

У Міністерстві також наголошують, що новий напрям діяльності відкриває додаткові можливості співпраці для служб відновлення та розвитку інфраструктури, обласних військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств та приватного бізнесу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.