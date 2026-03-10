  1. В Україні

Мін’юст розширює участь судово-експертних установ у відбудові інфраструктури

12:25, 10 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Уряд розширив можливості науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції у сфері інжинірингу.
Мін’юст розширює участь судово-експертних установ у відбудові інфраструктури
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд розширив можливості науково-дослідних установ судових експертиз Мін’юсту у сфері інжинірингу. Відтепер їхній експертний потенціал зможе використовуватися для технічного нагляду та інженерного супроводу інфраструктурних проєктів під час відбудови країни.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Відповідні зміни внесено постановою Кабінету Міністрів України № 271 до постанови № 804, яка визначає перелік платних послуг, що можуть надаватися установами судових експертиз системи Міністерства юстиції України.

«Технічний нагляд є обов’язковим елементом реалізації будівельних проєктів відповідно до законодавства, особливо коли роботи виконуються за бюджетні кошти. Фахівці науково-дослідних установ Мінʼюсту зможуть надавати консультації та інші послуги у сфері інжинірингу, геології та геодезії, а також здійснювати професійний технічний нагляд під час будівництва та реконструкції об’єктів. Перевагою такого підходу є поєднання інженерної практики, наукового потенціалу та експертної незалежності», — зазначив профільний заступник Міністра юстиції Андрій Гайченко.

За словами заступника Міністра юстиції, нові можливості дозволять підвищити прозорість та ефективність будівельних процесів, забезпечити системний контроль будівельних робіт, їх відповідність державним стандартам і будівельним нормам, а також ефективне використання ресурсів.

У Міністерстві також наголошують, що новий напрям діяльності відкриває додаткові можливості співпраці для служб відновлення та розвитку інфраструктури, обласних військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств та приватного бізнесу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

мінюст

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Делегати з’їзду суддів розглянуть обрання членів ВРП, КСУ та новий регламент

ХХ черговий з’їзд суддів України офіційно затвердив порядок денний своєї роботи.

Станіслав Кравченко заявив, що криза формування ВРП і КСУ не через кадри, проблема — у процедурах

Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко прозвітував про стан правосуддя в Україні.

Законопроєкт про порядок обрання та звільнення голів судів на столі Комітету з євроінтеграції: що ним пропонується

Депутати мають визначити, чи наблизить Україну до європейських стандартів зміна процедури обрання голів судів.

Перезавантаження суддівського корпусу: що ховається за лаштунками З’їзду

Доля судового самоврядування у руках делегатів: у столиці розпочався триденний марафон ХХ з’їзду суддів

Україна легалізує механізм притягнення до відповідальності за підкуп іноземних посадовців

Законопроєкт пропонує привести антикорупційні норми у відповідність до міжнародних правил.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]