Вадима Ковальського призначили головою Роздільнянської РДА в Одеській області

Призначено голову Роздільнянської районної державної адміністрації Одеської області.

Президент України Володимир Зеленський призначив Вадима Ковальського головою Роздільнянської районної державної адміністрації Одеської області.

Відповідне розпорядження №18/2026-рп глава держави підписав 10 березня.

Що про нього відомо

Вадим Ковальський отримав повну вищу освіту закінчивши Одеську національну академію зв’язку ім. О.С. Попова у 2002 р., за спеціальностями «Телекомунікаційні системи та мережі», «Менеджмент організацій, кваліфікація – інженер телекомунікацій» та «Менеджер». У 2020 році отримав ступінь вищої освіти магістр в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».

З березня 2023 року був заступником голови Роздільнянської районної державної адміністрації.

