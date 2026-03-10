XX з’їзд суддів України: текстова та онлайн трансляція, день перший

Призначення суддів КСУ, обрання членів ВРП та Ради суддів України.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Після 19-місячної паузи черговий XX з’їзд суддів України продовжує роботу. Перший етап був розпочатий ще 18 вересня 2024 року. З 10 по 12 березня делегати з’їзду будуть вирішувати долю ключових органів суддівського врядування.

У порядку денному роботи З’їзду питання, кого оберуть до ВРП, КСУ та Ради суддів, а також звіти органів судової влади.

Зокрема, делегати з’їзду заслухають звіт Ради суддів України про виконання завдань органів суддівського самоврядування щодо забезпечення незалежності судів і суддів, а також про стан організаційного та фінансового забезпечення діяльності судів.

Крім того, учасники з’їзду заслухають інформацію Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про її діяльність.

Також Голова Державної судової адміністрації Максим Пампура має представити інформацію щодо діяльності установи, зокрема про організаційне, фінансове та матеріально-технічне забезпечення роботи органів судової влади.

10:36 З вітальним словом виступив голова Верховного Суду Станіслав Кравченко.

«Останні зустрічі, а саме нагадаю, вона відбулася у вересні 2024 року, були дуже непростими для всієї країни і для суддівської спільноти, попри навіть те, що в мовах воєнного стану судова система України продемонструвала свою життєздатність та здатність стабільно виконувати свої функції», - зазначив голова ВС.

Станіслав Кравченко нагадав, що 5 800 000 проваджень у всіх юрисдикціях, всіх інстанціях. Це той обсяг роботи, яка виконувала судова система. 4 600 000 із них розглянуто.

«Постійно в роботі понад мільйона справ. Можна сказати, що це звичайні цифри, але вони вказують і говорять багато про що», - зауважив Кравченко.

За його словами, суди забезпечують доступ громадян до правосуддя на належному рівні, забезпечують право кожної людини на справедливий суд.

«Ми можемо пишатися, що наше суспільство, незважаючи на ті складності, які відчуваємо в умовах воєнного стану, показала надзвичайний високий рівень правової культури, і спори вирішуються в судах», – додав голова ВС.

У підсумку свого виступу Станіслав Кравченко зазначив, що судова система України вже неодноразово доводила свою здатність працювати та адаптуватись до складніших умов. І навіть у час повномасштабної війни суди продовжують здійснювати правосуддя, забезпечуючи реалізацію прав людини на справедливий суд.

«Тому важливо підкреслити, що судова влада послідовно виконує всі покладені на неї повноваження та процедурні обов'язки. Водночас окремі питання, які постають перед судовою системою, мають широкий інституційний характер і потребують комплексних рішень на рівні законодавства та взаємодії різних державних інституцій», – резюмував голова ВС.

10:34 Голова Ради суддів України (РСУ) Богдан Моніч привітав всіх жінок в судовій системі з Міжнародним днем жінок-суддів.

Він також наголосив на важливості прийняття всіх поставлених завдань на цей зʼїзд.

«Я переконаний, що робота зʼїзду буде конструктивною та продуктивною», – наголосив Моніч.

10:29 XX з'їзд суддів розпочав роботу.





Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.