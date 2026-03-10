Чи можуть іноземці скласти іспит на рівень володіння державною мовою за межами території України в дистанційній формі

Іспит на рівень володіння державною мовою для набуття громадянства проводять за графіком, який затверджує Комісія.

Національна комісія зі стандартів державної мови відповідає на актуальні запитання щодо іспиту на рівень володіння державною мовою для набуття громадянства.

Відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (далі – Закон) та Порядку проведення іспитів на рівень володіння державною мовою (далі – Порядок) іноземці та особи без громадянства, які мають намір набути громадянство України, зобов’язані скласти іспит на рівень володіння державною мовою.

Чи можуть іноземці та особи без громадянства, які мають намір набути громадянство України, скласти іспит на рівень володіння державною мовою за межами території України в дистанційній формі?

Ні. Законом та Порядком така можливість не передбачена. Претендент зобов’язаний особисто прибути до визначеного місця проведення іспиту в уповноваженій установі в Україні. Іспит проходить у формі анонімного комп’ютерного онлайн-іспиту через інформаційно-комунікаційну систему «Іспитова система для визначення рівня володіння державною мовою». Вимоги до уповноважених установ, які призначає Комісія, визначені у Порядку призначення уповноважених установ.

Для реєстрації на іспит претендент використовує свій електронний кабінет на офіційному вебсайті Комісії. Там також розміщено інформацію про проведення іспиту, зразки завдань та орієнтовний перелік питань для усної частини. Іспити проводять за графіком, який затверджує Комісія.

Чи є вимоги щодо кількості зареєстрованих на іспит на рівень володіння державною мовою іноземців та осіб без громадянства, які мають намір набути громадянство України?

Ні. Відповідно до Порядку призначення уповноважених установ уповноважена установа зобов’язана забезпечити вільний доступ та відповідні умови для кожного претендента, тому іспит проводять незалежно від наповненості аудиторії, зокрема й для однієї особи. У разі реєстрації лише однієї особи, іспит проводять у загальному порядку.

