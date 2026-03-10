  1. В Україні

У МОН заперечили вимогу про 300 учнів у ліцеях у 10–12 класах

09:44, 10 березня 2026
Інформація, що реформа старшої профільної школи нібито передбачає створення академічних та професійних ліцеїв із мінімум 300 учнями у 10–12 класах, не відповідає дійсності.
Заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова заперечила інформацію про те, що реформа старшої профільної школи нібито передбачає створення академічних та професійних ліцеїв із мінімум 300 учнями у 10–12 класах.

«Ця інформація не відповідає дійсності. Закон України «Про повну загальну середню освіту» не встановлює вимоги щодо конкретної кількості учнів у академічних та професійних ліцеях. Наразі є лише дві законодавчі умови у старшій школі: щонайменше два класи на паралелі та щонайменше три профілі навчання. Формально це може бути навіть 24 учні на паралелі (три профілі по мінімум 8 учнів у групі), тобто близько 72 учнів у 10–12 класах загалом», - зазначила вона.

За словами Кузьмичової, мережа ліцеїв формується громадами з урахуванням цих норм і місцевого контексту. Йдеться, зокрема, про заклади освіти, які знаходяться на гірських територіях, у прифронтових регіонах, чи інші заклади, де кількість учнів може бути меншою.

Водночас, у межах пілотування орієнтиром є близько 60 учнів на паралелі — це показник, який дозволяє забезпечити учням вибір профілів і предметів, зазначили у МОН.

діти МОН України школа

Стрічка новин

Блоги
Публікації
