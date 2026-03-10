Федоров підписав наказ про нову систему закупівель БпЛА на основі бойових даних

Потребу формуватимуть автоматично на основі даних з фронту.

Міністр оборони України Михайло Федоров підписав наказ, який запроваджує новий підхід до оборонних закупівель безпілотників. Відтепер потреба в БпЛА формуватиметься автоматично на основі даних із поля бою.

За словами міністра, система має усунути людський фактор, суб’єктивні рішення та корупційні ризики у процесі визначення потреби в дронах.

Як працюватиме нова система

За новим підходом, Генеральний штаб за запитом підрозділів формуватиме перелік тільки з технічними характеристиками засобів — без назви БпЛА чи конкретного виробника. Які саме вироби відповідно до бойових завдань закуповувати для підрозділів на фронті — визначатиме рейтинг БпЛА на основі бойових даних із цифрових систем: єБалів, DOT-Chain, Brave1 Market, DELTA та Mission Control:

єБали — статистика реальної ефективності засобів на полі бою;

DOT-Chain та Brave1 Market — дані про те, що військові частини купують самостійно (реальний попит на місцях);

DELTA та Mission Control — матриця синхронізації та аналітика бойового застосування.

Як пояснив Федоров, рішення про закупівлі вперше формуватимуться автоматично на основі реальних бойових результатів. Якщо дрон не демонструє ефективності на полі бою, система просто не сформує потребу в його закупівлі.

Новий розподіл бюджету

Також Міноборони змінює підхід до використання коштівю

80% коштів спрямують виключно на рішення, які довели свою ефективність за даними систем.

20% коштів залишають на інновації та закупівлю нових розробок для тестування в бойових умовах.

У Міноборони вважають, що такі рішення допоможуть посилити Сили оборони, дати військовим найефективніші інструменти на полі бою і завдати Росії таких втрат, які унеможливлюють її просування.

