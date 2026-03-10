  1. В Україні

Федоров підписав наказ про нову систему закупівель БпЛА на основі бойових даних

10:20, 10 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Потребу формуватимуть автоматично на основі даних з фронту.
Федоров підписав наказ про нову систему закупівель БпЛА на основі бойових даних
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр оборони України Михайло Федоров підписав наказ, який запроваджує новий підхід до оборонних закупівель безпілотників. Відтепер потреба в БпЛА формуватиметься автоматично на основі даних із поля бою.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За словами міністра, система має усунути людський фактор, суб’єктивні рішення та корупційні ризики у процесі визначення потреби в дронах.

Як працюватиме нова система

За новим підходом, Генеральний штаб за запитом підрозділів формуватиме перелік тільки з технічними характеристиками засобів — без назви БпЛА чи конкретного виробника. Які саме вироби відповідно до бойових завдань закуповувати для підрозділів на фронті — визначатиме рейтинг БпЛА на основі бойових даних із цифрових систем: єБалів, DOT-Chain, Brave1 Market, DELTA та Mission Control:

  • єБали — статистика реальної ефективності засобів на полі бою;
  • DOT-Chain та Brave1 Market — дані про те, що військові частини купують самостійно (реальний попит на місцях);
  • DELTA та Mission Control — матриця синхронізації та аналітика бойового застосування.

Як пояснив Федоров, рішення про закупівлі вперше формуватимуться автоматично на основі реальних бойових результатів. Якщо дрон не демонструє ефективності на полі бою, система просто не сформує потребу в його закупівлі.

Новий розподіл бюджету

Також Міноборони змінює підхід до використання коштівю

  • 80% коштів спрямують виключно на рішення, які довели свою ефективність за даними систем.
  • 20% коштів залишають на інновації та закупівлю нових розробок для тестування в бойових умовах.

У Міноборони вважають, що такі рішення допоможуть посилити Сили оборони, дати військовим найефективніші інструменти на полі бою і завдати Росії таких втрат, які унеможливлюють її просування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Законопроєкт про порядок обрання та звільнення голів судів на столі Комітету з євроінтеграції: що ним пропонується

Депутати мають визначити, чи наблизить Україну до європейських стандартів зміна процедури обрання голів судів.

Перезавантаження суддівського корпусу: що ховається за лаштунками З’їзду

Доля судового самоврядування у руках делегатів: у столиці розпочався триденний марафон ХХ з’їзду суддів

Україна легалізує механізм притягнення до відповідальності за підкуп іноземних посадовців

Законопроєкт пропонує привести антикорупційні норми у відповідність до міжнародних правил.

ВП ВС скасувала довічний вирок у справі про подвійне вбивство після рішення ЄСПЛ про жорстоке поводження із засудженою

Велика Палата Верховного Суду скасувала вирок про довічне позбавлення волі після того, як ЄСПЛ встановив жорстоке поводження з підозрюваною та порушення права на справедливий суд.

ВККС та добір суддів: масштаби процедури, дефіцит кадрів і організаційні виклики

Діяльність ВККС: масштабний добір на посади суддів місцевих судів триває.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]