  1. В Украине

Федоров подписал приказ о новой системе закупок БпЛА на основе боевых данных

10:20, 10 марта 2026
Потребность будет формироваться автоматически на основе данных с фронта.
Министр обороны Украины Михаил Федоров подписал приказ, который вводит новый подход к оборонным закупкам беспилотников. Теперь потребность в БпЛА будет формироваться автоматически на основе данных с поля боя.

По словам министра, система должна устранить человеческий фактор, субъективные решения и коррупционные риски в процессе определения потребности в дронах.

Как будет работать новая система

По новому подходу Генеральный штаб по запросу подразделений будет формировать перечень только с техническими характеристиками средств — без названия БпЛА или конкретного производителя. Какие именно изделия в соответствии с боевыми задачами закупать для подразделений на фронте — будет определять рейтинг БпЛА на основе боевых данных из цифровых систем: еБаллов, DOT-Chain, Brave1 Market, DELTA и Mission Control:

  • еБаллы — статистика реальной эффективности средств на поле боя;
  • DOT-Chain и Brave1 Market — данные о том, что воинские части покупают самостоятельно (реальный спрос на местах);
  • DELTA и Mission Control — матрица синхронизации и аналитика боевого применения.

Как пояснил Федоров, решения о закупках впервые будут формироваться автоматически на основе реальных боевых результатов. Если дрон не демонстрирует эффективности на поле боя, система просто не сформирует потребность в его закупке.

Новое распределение бюджета

Также Минобороны меняет подход к использованию средств.

  • 80% средств направят исключительно на решения, которые доказали свою эффективность по данным систем.
  • 20% средств оставляют на инновации и закупку новых разработок для тестирования в боевых условиях.

В Минобороны считают, что такие решения помогут усилить Силы обороны, дать военным самые эффективные инструменты на поле боя и нанести России такие потери, которые сделают невозможным ее продвижение.

