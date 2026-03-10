Федоров подписал приказ о новой системе закупок БпЛА на основе боевых данных

Потребность будет формироваться автоматически на основе данных с фронта.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр обороны Украины Михаил Федоров подписал приказ, который вводит новый подход к оборонным закупкам беспилотников. Теперь потребность в БпЛА будет формироваться автоматически на основе данных с поля боя.

По словам министра, система должна устранить человеческий фактор, субъективные решения и коррупционные риски в процессе определения потребности в дронах.

Как будет работать новая система

По новому подходу Генеральный штаб по запросу подразделений будет формировать перечень только с техническими характеристиками средств — без названия БпЛА или конкретного производителя. Какие именно изделия в соответствии с боевыми задачами закупать для подразделений на фронте — будет определять рейтинг БпЛА на основе боевых данных из цифровых систем: еБаллов, DOT-Chain, Brave1 Market, DELTA и Mission Control:

еБаллы — статистика реальной эффективности средств на поле боя;

DOT-Chain и Brave1 Market — данные о том, что воинские части покупают самостоятельно (реальный спрос на местах);

DELTA и Mission Control — матрица синхронизации и аналитика боевого применения.

Как пояснил Федоров, решения о закупках впервые будут формироваться автоматически на основе реальных боевых результатов. Если дрон не демонстрирует эффективности на поле боя, система просто не сформирует потребность в его закупке.

Новое распределение бюджета

Также Минобороны меняет подход к использованию средств.

80% средств направят исключительно на решения, которые доказали свою эффективность по данным систем.

20% средств оставляют на инновации и закупку новых разработок для тестирования в боевых условиях.

В Минобороны считают, что такие решения помогут усилить Силы обороны, дать военным самые эффективные инструменты на поле боя и нанести России такие потери, которые сделают невозможным ее продвижение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.