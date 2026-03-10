  1. Общество

10 марта – День Государственного гимна Украины

09:08, 10 марта 2026
10 марта 1865 года впервые публично прозвучало произведение композитора Вербицкого на слова поэта Чубинского «Ще не вмерла Украина».
Фото: facebook.com/office.ombudsman.ua
10 марта в Украине отмечается День Государственного Гимна Украины.

Государственный Гимн Украины берет свое начало еще в 1862 году, когда поэт Павел Чубинский написал стихотворение «Ще не вмерла Украина». Впоследствии композитор Михаил Вербицкий создал к нему музыку, и эта песня быстро приобрела популярность среди украинцев.

Первое исполнение и официальное признание:

- 10 марта 1865 года в польском Перемышле произведение впервые публично прозвучало в исполнении хора.

- 15 января 1992 года Верховная Рада Украины утвердила музыкальную редакцию Гимна.

- 6 марта 2003 года принят закон, который официально закрепил слова и музыку Гимна Украины.

- 7 декабря 2021 года Кабинет Министров Украины принял решение ежегодно отмечать 10 марта как День Государственного Гимна Украины.

Сегодня Гимн Украины остается не только музыкальным символом, но и выражением национальной идентичности.

Государственный гимн является одним из ключевых символов Украины вместе с флагом и гербом. Его слова символизируют борьбу украинцев за свободу, несокрушимость и веру в победу.

