10 марта – День Государственного гимна Украины
10 марта в Украине отмечается День Государственного Гимна Украины.
Государственный Гимн Украины берет свое начало еще в 1862 году, когда поэт Павел Чубинский написал стихотворение «Ще не вмерла Украина». Впоследствии композитор Михаил Вербицкий создал к нему музыку, и эта песня быстро приобрела популярность среди украинцев.
Первое исполнение и официальное признание:
- 10 марта 1865 года в польском Перемышле произведение впервые публично прозвучало в исполнении хора.
- 15 января 1992 года Верховная Рада Украины утвердила музыкальную редакцию Гимна.
- 6 марта 2003 года принят закон, который официально закрепил слова и музыку Гимна Украины.
- 7 декабря 2021 года Кабинет Министров Украины принял решение ежегодно отмечать 10 марта как День Государственного Гимна Украины.
Сегодня Гимн Украины остается не только музыкальным символом, но и выражением национальной идентичности.
Государственный гимн является одним из ключевых символов Украины вместе с флагом и гербом. Его слова символизируют борьбу украинцев за свободу, несокрушимость и веру в победу.
