Поехал за янтарем — вернулся со штрафом: как суд на Ровенщине наказал старателя с мотопомпой

Суд оштрафовал нарушителя на 51 000 грн за попытку гидроразмыва почвы на Полесье.

иллюстративное фото, источник: прокуратура

Суд на Ровенщине оштрафовал мужчину за попытку незаконной добычи янтаря с использованием мотопомпы. Нарушитель планировал провести гидроразмыв грунта в лесной местности на Полесье, однако его действия вовремя заметили правоохранители. В результате попытка быстрого заработка завершилась штрафом и конфискацией оборудования для добычи янтаря – мотопомпы, пожарного рукава и металлических жердей.

В лес – за «солнечным камнем»

Дубровицкий районный суд Ровенской области рассмотрел уголовное дело №949/9/26 относительно обвинения уроженца села Переброды в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.240-1 УК Украины.

История этого дела началась в ноябре 2025 года недалеко от села Переброды на севере Ровенской области. Этот регион уже давно ассоциируется с незаконной добычей янтаря – проблемой, которая годами остаётся символом экологических и экономических потерь государства из-за так называемой «янтарной лихорадки». Согласно материалам уголовного производства, местный житель приехал на участок лесной местности на квадроцикле, к которому были прикреплены орудия для добычи янтаря. Среди впоследствии арестованного оборудования – кустарная мотопомпа, пожарный рукав и металлические жерди, используемые для так называемого гидроразмыва грунта.

Именно этот метод стал самым распространённым способом незаконной добычи янтаря на Полесье. Он предполагает использование мощных потоков воды, которыми размывают верхний слой земли, вымывая из него янтарь. Такая технология позволяет быстро добывать камень, но одновременно разрушает почвенные пласты, уничтожает лесные массивы и вызывает масштабные экологические последствия.

По данным следствия, мужчина прибыл на место, чтобы проверить наличие залежей янтаря и определить перспективы дальнейшей добычи. Обладая соответствующими навыками, он подготовил оборудование и начал гидроразмыв грунта. Однако завершить процесс и получить камень ему не удалось – его действия заметили сотрудники полиции, находившиеся поблизости, и прекратили незаконные работы.

Именно этот факт стал ключевым для квалификации правонарушения. Хотя фактическая добыча янтаря не состоялась, сам факт подготовки и начала процесса незаконного пользования недрами уже образует состав преступления. Национальное законодательство чётко определяет янтарь как полезное ископаемое общегосударственного значения и драгоценный камень органогенного происхождения. Его добыча без специального разрешения является уголовным правонарушением. В данном случае следствие квалифицировало действия местного жителя по части первой статьи 240-1 УК Украины – незаконная добыча полезных ископаемых общегосударственного значения. Эта норма появилась в законодательстве относительно недавно и стала ответом государства на масштабную проблему незаконного янтарного промысла.

После открытия уголовного производства стороны выбрали путь процессуального компромисса. В начале января 2026 года между прокурором и подозреваемым при участии адвоката было заключено соглашение о признании вины. Такая практика всё чаще применяется в украинских судах, особенно в делах о некрупных преступлениях. Согласно условиям соглашения, подозреваемый полностью признал свою вину и согласился со всеми обстоятельствами, изложенными в материалах дела. В ответ стороны согласовали наказание в виде штрафа.

Суд, рассматривая соглашение, проверил несколько ключевых обстоятельств. Прежде всего – добровольность его заключения. Закон требует, чтобы подозреваемый соглашался на такое соглашение без какого-либо давления, угроз или принуждения. Также проверяется, понимает ли обвиняемый содержание соглашения, характер обвинения и последствия его утверждения. В данном случае суд пришёл к выводу, что все процессуальные требования соблюдены. Мужчина осознавал свою вину, признал её и активно способствовал раскрытию правонарушения. Именно эти обстоятельства были учтены как смягчающие.

В то же время суд отметил, что никаких обстоятельств, которые могли бы отягчить наказание, в деле не установлено. Не заявлен и гражданский иск, так как фактического имущественного ущерба государству не причинено – незаконная добыча не успела начаться в полном объёме.

Приговор за недра: урок для Полесья

Проанализировав материалы дела, суд постановил: соглашение о признании вины – утвердить, подозреваемого признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.240-1 УК Украины, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере трёх тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 51 000 грн.

Хотя суд утвердил соглашение о признании вины и назначил обвиняемому штраф, не менее важным в приговоре стало вопрос о судьбе изъятого оборудования. На основании статей 96-1, 96-2 УК в собственность государства конфискована кустарная мотопомпа, один пожарный рукав длиной 20 м, диаметром 77 мм, и две металлические жерди, на которые был наложен арест ещё на этапе следствия.

Специальная конфискация является особым механизмом уголовного права. Она предусматривает безвозмездное изъятие в собственность государства имущества, которое использовалось для совершения преступления или было получено в результате его совершения. В случае незаконной добычи янтаря это решение применяется довольно часто, так как именно оборудование является ключевым элементом преступной деятельности. Таким образом, мотопомпа и другие орудия добычи были конфискованы в пользу государства. Суд исходил из того, что эти предметы непосредственно использовались для подготовки и осуществления незаконной добычи полезных ископаемых.

Иная ситуация сложилась с квадроциклом, который использовался для перевозки оборудования. Следствие установило, что транспортное средство принадлежит другому лицу, которое не было осведомлено о намерениях обвиняемого. Владелец не знал, что его техника будет использована для незаконной деятельности. Именно поэтому суд решил вернуть квадроцикл владельцу. Арест на него был снят, так как закон прямо предусматривает: имущество не подлежит конфискации, если его владелец не причастен к преступлению и не знал о незаконном использовании. Учитывая принцип индивидуальной ответственности, государство не может наказывать человека только за то, что его имущество оказалось в руках правонарушителя.

Несмотря на относительно мягкое наказание, это дело имеет более широкий общественный контекст. Янтарные месторождения Полесья десятилетиями остаются объектом незаконной добычи. В определённые периоды масштабы этой деятельности были настолько велики, что целые лесные массивы превращались в вырытые карьеры. Незаконная добыча янтаря имеет сразу несколько негативных последствий. Во-первых, это экологическая катастрофа для региона: разрушаются почвы, уничтожаются леса, нарушается водный баланс. Во-вторых, государство теряет значительные доходы от использования природных ресурсов. И, в-третьих, нелегальный бизнес нередко сопровождается криминализацией местных сообществ.

Именно поэтому в последние годы законодательство в сфере добычи янтаря было существенно ужесточено. Государство внедрило систему специальных разрешений, а также наказания за незаконную добычу. Борьба с незаконным промыслом ведётся не только через приговоры, но и через процессуальные механизмы. Соглашение о признании вины позволяет сторонам уголовного производства согласовать признание виновности обвиняемого, что даёт возможность завершить рассмотрение дела без проведения полного судебного разбирательства и быстро установить уголовную ответственность.

Автор: Валентин Коваль

