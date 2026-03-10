Правительство убрало из фонда ликвидации норму о новом строительстве жилья для пострадавших от войны

Фонд ликвидации последствий агрессии больше не финансирует строительство жилья для тех, кто его потерял из-за войны.

Кабинет Министров Украины постановлением от 6 марта 2026 года № 300 внес изменения в Порядок использования средств фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии, утвержденного постановлением правительства от 10 февраля 2023 года № 118.

Документ уточняет направления использования средств фонда, а также изменяет механизм подачи проектов для финансирования и исключает отдельные положения, которые ранее позволяли использовать средства на новое строительство жилья для пострадавших от войны.

Что предусматривал порядок ранее

Ранее Порядок определял механизм использования средств фонда, созданного в составе специального фонда государственного бюджета для ликвидации последствий войны.

В частности, согласно пункту 2 Порядка, средства фонда могли направляться на:

строительство, реконструкцию и капитальный ремонт общественных зданий и защитных сооружений гражданской защиты;

реконструкцию и капитальный ремонт объектов критической инфраструктуры (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, освещение);

новое строительство, реконструкцию и капитальный ремонт жилья для внутренне перемещённых лиц и граждан, которые потеряли жильё;

разработку проектно-сметной документации для восстановления разрушенных объектов;

закупку школьных автобусов и специального транспорта для учреждений здравоохранения и коммунальных предприятий;

приобретение жилья (квартир, домов, садовых и дачных домов) для граждан, чьё жильё было разрушено.

В частности, ранее: объекты, которые финансировались из фонда, должны были быть включены в региональные планы восстановления и развития, а регионы, получающие средства, должны были принадлежать к территориям восстановления. Жильё, построенное для внутренне перемещённых лиц, включалось в фонды жилья для временного проживания. Заявки на выделение средств подавали областные и Киевская городская государственные администрации в соответствующие центральные органы исполнительной власти в зависимости от направления финансирования.

Что изменяет Постановление № 300

Документ вносит изменения в Порядок использования средств фонда ликвидации последствий вооружённой агрессии и уточняет направления их использования.

Теперь средства фонда направляются на:

компенсацию за уничтоженный или повреждённый объект жилого назначения, в том числе дачные и садовые дома;

завершение проектов, реализация которых в предыдущих бюджетных периодах осуществлялась за счёт средств фонда;

восстановление объектов инфраструктуры, связанных с водоснабжением, водоотведением, производством тепловой энергии, теплоснабжением и электроснабжением;

восстановление повреждённых объектов жилого назначения.

Также исключено положение о новом жилищном строительстве.

Постановление изменяет пункт 4 Порядка, который определяет механизм реализации проектов, и исключает положения, позволявшие финансировать новое строительство жилых объектов для лиц, которые потеряли жильё из-за войны, а также разработку и экспертизу проектной документации для такого строительства. Ранее эти возможности предусматривались в рамках направления по строительству жилья для ВПЛ и пострадавших от военных действий.

Таким образом, новая редакция сосредотачивает использование средств на компенсациях и восстановлении, а не на новом строительстве.

Кроме того, изменён механизм подачи проектов. Постановление уточняет пункт 5 Порядка относительно механизма подачи проектов. Если ранее обращения о финансировании формировались преимущественно на основе региональных предложений, то теперь предусмотрено, что предложения центральных органов исполнительной власти формируются из публичных инвестиционных проектов, включённых в отраслевые (секторальные) портфели государства, а предложения областных и Киевской городской государственных администраций формируются по предложениям органов местного самоуправления.

Такие проекты должны быть включены в единый проектный портфель публичных инвестиций государства или региона. Кроме того, изменения внесены в пункт 7 Порядка относительно перераспределения средств: если ранее оно осуществлялось по заявкам заявителей, то теперь предусмотрено, что перераспределение происходит в соответствии с пунктом 5 Порядка, то есть в рамках системы публичных инвестиционных проектов.

Теперь для выделения средств фонда предложения центральных и областных органов власти формируются на основе публичных инвестиционных проектов, включённых в единый и отраслевой (секторальный) портфель публичных инвестиций.

