  1. Публикации
  2. / В Украине

Правительство убрало из фонда ликвидации норму о новом строительстве жилья для пострадавших от войны

16:00, 10 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Фонд ликвидации последствий агрессии больше не финансирует строительство жилья для тех, кто его потерял из-за войны.
Правительство убрало из фонда ликвидации норму о новом строительстве жилья для пострадавших от войны
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров Украины постановлением от 6 марта 2026 года № 300 внес изменения в Порядок использования средств фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии, утвержденного постановлением правительства от 10 февраля 2023 года № 118.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Документ уточняет направления использования средств фонда, а также изменяет механизм подачи проектов для финансирования и исключает отдельные положения, которые ранее позволяли использовать средства на новое строительство жилья для пострадавших от войны.

Что предусматривал порядок ранее

Ранее Порядок определял механизм использования средств фонда, созданного в составе специального фонда государственного бюджета для ликвидации последствий войны.

В частности, согласно пункту 2 Порядка, средства фонда могли направляться на:

  • строительство, реконструкцию и капитальный ремонт общественных зданий и защитных сооружений гражданской защиты;
  • реконструкцию и капитальный ремонт объектов критической инфраструктуры (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, освещение);
  • новое строительство, реконструкцию и капитальный ремонт жилья для внутренне перемещённых лиц и граждан, которые потеряли жильё;
  • разработку проектно-сметной документации для восстановления разрушенных объектов;
  • закупку школьных автобусов и специального транспорта для учреждений здравоохранения и коммунальных предприятий;
  • приобретение жилья (квартир, домов, садовых и дачных домов) для граждан, чьё жильё было разрушено.

В частности, ранее: объекты, которые финансировались из фонда, должны были быть включены в региональные планы восстановления и развития, а регионы, получающие средства, должны были принадлежать к территориям восстановления. Жильё, построенное для внутренне перемещённых лиц, включалось в фонды жилья для временного проживания. Заявки на выделение средств подавали областные и Киевская городская государственные администрации в соответствующие центральные органы исполнительной власти в зависимости от направления финансирования.

Что изменяет Постановление № 300

Документ вносит изменения в Порядок использования средств фонда ликвидации последствий вооружённой агрессии и уточняет направления их использования.

Теперь средства фонда направляются на:

  • компенсацию за уничтоженный или повреждённый объект жилого назначения, в том числе дачные и садовые дома;
  • завершение проектов, реализация которых в предыдущих бюджетных периодах осуществлялась за счёт средств фонда;
  • восстановление объектов инфраструктуры, связанных с водоснабжением, водоотведением, производством тепловой энергии, теплоснабжением и электроснабжением;
  • восстановление повреждённых объектов жилого назначения.

Также исключено положение о новом жилищном строительстве.

Постановление изменяет пункт 4 Порядка, который определяет механизм реализации проектов, и исключает положения, позволявшие финансировать новое строительство жилых объектов для лиц, которые потеряли жильё из-за войны, а также разработку и экспертизу проектной документации для такого строительства. Ранее эти возможности предусматривались в рамках направления по строительству жилья для ВПЛ и пострадавших от военных действий.

Таким образом, новая редакция сосредотачивает использование средств на компенсациях и восстановлении, а не на новом строительстве.

Кроме того, изменён механизм подачи проектов. Постановление уточняет пункт 5 Порядка относительно механизма подачи проектов. Если ранее обращения о финансировании формировались преимущественно на основе региональных предложений, то теперь предусмотрено, что предложения центральных органов исполнительной власти формируются из публичных инвестиционных проектов, включённых в отраслевые (секторальные) портфели государства, а предложения областных и Киевской городской государственных администраций формируются по предложениям органов местного самоуправления.

Такие проекты должны быть включены в единый проектный портфель публичных инвестиций государства или региона. Кроме того, изменения внесены в пункт 7 Порядка относительно перераспределения средств: если ранее оно осуществлялось по заявкам заявителей, то теперь предусмотрено, что перераспределение происходит в соответствии с пунктом 5 Порядка, то есть в рамках системы публичных инвестиционных проектов.

Теперь для выделения средств фонда предложения центральных и областных органов власти формируются на основе публичных инвестиционных проектов, включённых в единый и отраслевой (секторальный) портфель публичных инвестиций.

 Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины Украина война строительство

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Инна Отрош и Ольга Примак-Березовская представили видение работы РСУ на съезде судей

Судьи Инна Отрош и Ольга Примак-Березовская представили делегатам ХХ съезда свое видение развития самоуправления, подчеркнув необходимость четких критериев оценивания и важности командной работы для восстановления доверия к системе.

Позиция БП ВС: после утраты права на исполнение решения взыскание 3% годовых невозможно

Большая Палата Верховного Суда сформулировала подход к применению статьи 625 ГК Украины в случаях, когда решение суда о взыскании долга остается неисполненным, но кредитор утрачивает право на его принудительное исполнение.

На ХХ съезде разгорелась дискуссия о формировании Совета судей: можно ли голосовать за отсутствующих кандидатов

Перед делегатами встал вопрос, можно ли выбирать тех кандидатов, которые отсутствуют на Съезде.

Правительство убрало из фонда ликвидации норму о новом строительстве жилья для пострадавших от войны

Фонд ликвидации последствий агрессии больше не финансирует строительство жилья для тех, кто его потерял из-за войны.

Дмитрий Круподеря и Татьяна Спиридонова: Съезд судей избрал двух новых членов Высшего совета правосудия

ХХ очередной съезд судей Украины избрал двух новых членов ВСП: новые представители в Высшем совете правосудия и результаты голосования.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]