За что могут прекратить выплату пенсии в Украине: объяснение ПФУ
В Украине выплату пенсий могут приостановить при определённых обстоятельствах, в частности из-за предоставления недостоверных данных в документах или несвоевременного прохождения физической идентификации.
Пенсионный фонд пояснил, что пенсию могут прекратить при следующих условиях:
- в документах, на основании которых назначена пенсия, содержится недостоверная информация;
- если пенсионер не получал выплату 6 месяцев подряд;
- на весь период проживания пенсионера за пределами Украины (если иное не предусмотрено международным договором Украины);
- по заявлению пенсионера в связи с временным проживанием за границей;
- в случае смерти пенсионера, признания его безвестно отсутствующим или объявления умершим в установленном законом порядке;
- если пенсионеру предоставлен статус лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах (в соответствии с Законом Украины «О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах»);
- если пенсионер не прошёл физическую идентификацию (её ежегодно должны проходить пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях или за границей).
Пенсию возобновляют по решению территориального органа Пенсионного фонда в течение 10 дней после выяснения всех обстоятельств и условий для восстановления.
Чтобы восстановить выплату, пенсионеру необходимо лично обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда в Украине с документом, удостоверяющим личность, и подать заявление.
