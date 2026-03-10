За что могут прекратить выплату пенсии в Украине: объяснение ПФУ

Пенсионный фонд сообщил об основных основаниях, по которым могут приостановить выплату пенсии.

В Украине выплату пенсий могут приостановить при определённых обстоятельствах, в частности из-за предоставления недостоверных данных в документах или несвоевременного прохождения физической идентификации.

Пенсионный фонд пояснил, что пенсию могут прекратить при следующих условиях:

в документах, на основании которых назначена пенсия, содержится недостоверная информация;

если пенсионер не получал выплату 6 месяцев подряд;

на весь период проживания пенсионера за пределами Украины (если иное не предусмотрено международным договором Украины);

по заявлению пенсионера в связи с временным проживанием за границей;

в случае смерти пенсионера, признания его безвестно отсутствующим или объявления умершим в установленном законом порядке;

если пенсионеру предоставлен статус лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах (в соответствии с Законом Украины «О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах»);

если пенсионер не прошёл физическую идентификацию (её ежегодно должны проходить пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях или за границей).

Пенсию возобновляют по решению территориального органа Пенсионного фонда в течение 10 дней после выяснения всех обстоятельств и условий для восстановления.

Чтобы восстановить выплату, пенсионеру необходимо лично обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда в Украине с документом, удостоверяющим личность, и подать заявление.

