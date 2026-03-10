  1. В Украине

За что могут прекратить выплату пенсии в Украине: объяснение ПФУ

16:56, 10 марта 2026
Пенсионный фонд сообщил об основных основаниях, по которым могут приостановить выплату пенсии.
В Украине выплату пенсий могут приостановить при определённых обстоятельствах, в частности из-за предоставления недостоверных данных в документах или несвоевременного прохождения физической идентификации.

Пенсионный фонд пояснил, что пенсию могут прекратить при следующих условиях:

  • в документах, на основании которых назначена пенсия, содержится недостоверная информация;
  • если пенсионер не получал выплату 6 месяцев подряд;
  • на весь период проживания пенсионера за пределами Украины (если иное не предусмотрено международным договором Украины);
  • по заявлению пенсионера в связи с временным проживанием за границей;
  • в случае смерти пенсионера, признания его безвестно отсутствующим или объявления умершим в установленном законом порядке;
  • если пенсионеру предоставлен статус лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах (в соответствии с Законом Украины «О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах»);
  • если пенсионер не прошёл физическую идентификацию (её ежегодно должны проходить пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях или за границей).

Пенсию возобновляют по решению территориального органа Пенсионного фонда в течение 10 дней после выяснения всех обстоятельств и условий для восстановления.

Чтобы восстановить выплату, пенсионеру необходимо лично обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда в Украине с документом, удостоверяющим личность, и подать заявление.

Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине

