  1. В Украине

Украина отправила на Ближний Восток три команды специалистов для борьбы с «шахедами» — Зеленский

18:11, 10 марта 2026
Первыми странами, куда отправились украинские специалисты, стали Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина отправила три профессиональные команды на Ближний Восток, которые будут помогать в борьбе с «шахедами». Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами.

В частности, три украинские команды на этой неделе будут работать в трех странах региона — Катаре, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Президент добавил, что Украина обсуждает с партнерами на Ближнем Востоке ракеты для ПВО в обмен на «дрон-соглашение».

Речь идет, в частности, о ракетах PAC-2 и PAC-3. Президент заявил, что это может быть частью сотрудничества, которое предусматривает использование украинского опыта и производственных возможностей в сфере беспилотников.

«Еще год назад мы предлагали США дрон-сделку — наш опыт и наши производственные возможности, которые сегодня не используются из-за нехватки финансирования», — сказал Зеленский.

По его словам, запрос стран Ближнего Востока на украинские технологии беспилотников также является частью этой инициативы.

Напомним, ранее Зеленский сообщил, что Украина получила от Соединенных Штатов запрос на поддержку в противодействии атакам дронов типа «шахед» в регионе Ближнего Востока.

Владимир Зеленский

