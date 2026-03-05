США попросили Украину помочь с защитой от «шахедов» на Ближнем Востоке — Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина получила от Соединенных Штатов запрос на поддержку в противодействии атакам дронов типа «шахед» в регионе Ближнего Востока.

По словам Главы государства, он поручил предоставить необходимые средства и обеспечить участие украинских специалистов, которые помогут гарантировать безопасность.

Он также подчеркнул, что Украина готова поддерживать партнеров, которые помогают укреплять безопасность нашего государства.

«Получили запрос от Соединенных Штатов на конкретную поддержку в защите от “шахедов” в регионе Ближнего Востока. Поручил предоставить необходимые средства и обеспечить присутствие украинских специалистов, которые могут гарантировать необходимую безопасность. Украина помогает партнерам, которые помогают нашей безопасности, защите жизней наших людей. Слава Украине!» — отметил Президент.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что украинские военные смогут отправиться в арабские страны для помощи в сфере противовоздушной обороны — при условии достижения договоренности о прекращении огня с РФ.