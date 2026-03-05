Государственный или частный исполнитель: к кому обращаться для принудительного исполнения решения суда

Кто имеет право исполнять судебные решения и какие дела не могут брать частные исполнители.

Если должник не выполняет решение суда добровольно, взыскатель может обратиться в органы принудительного исполнения. В Украине такие полномочия имеют государственные и частные исполнители, однако их возможности не полностью одинаковы. Об этом напоминает Ивано-Франковское межрегиональное управление Минюста.

Государственные исполнители работают в системе Государственной исполнительной службы и обязаны принимать к исполнению все дела, предусмотренные законом, независимо от их сложности или объема.

Частные исполнители — это сертифицированные специалисты, которые осуществляют деятельность как самозанятые лица. Они также имеют право осуществлять принудительное исполнение судебных решений, однако закон предусматривает ряд ограничений по категориям дел.

В каких делах работают только государственные исполнители

Законодательство определяет перечень решений, которые не могут выполнять частные исполнители. В частности, это:

решения о изъятии и передаче ребенка, установлении свидания с ним или устранении препятствий в общении с ребенком;

решения, где должником является государство, государственные органы, органы местного самоуправления, Национальный банк Украины, а также государственные и коммунальные предприятия или учреждения;

решения относительно юридических лиц, принудительная реализация имущества которых запрещена законом;

решения, где взыскателем является государство или государственные органы (кроме решений НБУ);

решения административных судов и решения Европейского суда по правам человека;

решения, которые предусматривают совершение действий относительно имущества государственной или коммунальной собственности;

решения о выселении или вселении физических лиц;

решения, где должниками являются дети или физические лица, признанные недееспособными или гражданская дееспособность которых ограничена;

решения о конфискации имущества;

решения, исполнение которых законом отнесено к полномочиям других органов, которые не являются органами принудительного исполнения;

другие случаи, предусмотренные законодательством;

решения относительно предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности и их имущества.

Дополнительные ограничения для новых частных исполнителей

Закон также устанавливает специальное правило для тех, кто только начал деятельность. В течение первого года работы частный исполнитель не может осуществлять исполнение решений, по которым сумма взыскания составляет 20 млн гривен и более (или эквивалентную сумму в иностранной валюте).

Как выбрать исполнителя

Если дело не относится к категориям, где работают только государственные исполнители, взыскатель может самостоятельно выбрать частного исполнителя. В других случаях исполнение решения будет осуществлять Государственная исполнительная служба.

Специалисты советуют перед обращением проверить, подпадает ли дело под законодательные ограничения, чтобы правильно определить орган принудительного исполнения.

