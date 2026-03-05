  1. В Украине

Государственный или частный исполнитель: к кому обращаться для принудительного исполнения решения суда

19:30, 5 марта 2026
Кто имеет право исполнять судебные решения и какие дела не могут брать частные исполнители.
Государственный или частный исполнитель: к кому обращаться для принудительного исполнения решения суда
Если должник не выполняет решение суда добровольно, взыскатель может обратиться в органы принудительного исполнения. В Украине такие полномочия имеют государственные и частные исполнители, однако их возможности не полностью одинаковы. Об этом напоминает Ивано-Франковское межрегиональное управление Минюста.

Государственные исполнители работают в системе Государственной исполнительной службы и обязаны принимать к исполнению все дела, предусмотренные законом, независимо от их сложности или объема.

Частные исполнители — это сертифицированные специалисты, которые осуществляют деятельность как самозанятые лица. Они также имеют право осуществлять принудительное исполнение судебных решений, однако закон предусматривает ряд ограничений по категориям дел.

В каких делах работают только государственные исполнители

Законодательство определяет перечень решений, которые не могут выполнять частные исполнители. В частности, это:

  • решения о изъятии и передаче ребенка, установлении свидания с ним или устранении препятствий в общении с ребенком;
  • решения, где должником является государство, государственные органы, органы местного самоуправления, Национальный банк Украины, а также государственные и коммунальные предприятия или учреждения;
  • решения относительно юридических лиц, принудительная реализация имущества которых запрещена законом;
  • решения, где взыскателем является государство или государственные органы (кроме решений НБУ);
  • решения административных судов и решения Европейского суда по правам человека;
  • решения, которые предусматривают совершение действий относительно имущества государственной или коммунальной собственности;
  • решения о выселении или вселении физических лиц;
  • решения, где должниками являются дети или физические лица, признанные недееспособными или гражданская дееспособность которых ограничена;
  • решения о конфискации имущества;
  • решения, исполнение которых законом отнесено к полномочиям других органов, которые не являются органами принудительного исполнения;
  • другие случаи, предусмотренные законодательством;
  • решения относительно предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности и их имущества.

Дополнительные ограничения для новых частных исполнителей

Закон также устанавливает специальное правило для тех, кто только начал деятельность. В течение первого года работы частный исполнитель не может осуществлять исполнение решений, по которым сумма взыскания составляет 20 млн гривен и более (или эквивалентную сумму в иностранной валюте).

Как выбрать исполнителя

Если дело не относится к категориям, где работают только государственные исполнители, взыскатель может самостоятельно выбрать частного исполнителя. В других случаях исполнение решения будет осуществлять Государственная исполнительная служба.

Специалисты советуют перед обращением проверить, подпадает ли дело под законодательные ограничения, чтобы правильно определить орган принудительного исполнения.

частный исполнитель минюст госисполнитель Министерство юстиции Украины

