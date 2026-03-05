  1. В Украине

Кабмин создал центр, который будет координировать защиту энергетики и критической инфраструктуры регионов

19:20, 5 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Новый орган будет координировать выполнение планов устойчивости регионов и городов, в частности в сфере энергетики, тепло- и водоснабжения.
Кабмин создал центр, который будет координировать защиту энергетики и критической инфраструктуры регионов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабмин принял постановление №296 о создании Координационного центра по реализации комплексных планов устойчивости регионов и отдельных городов.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Новый орган будет работать как временный консультативно-совещательный орган при правительстве. Его возглавит премьер-министр Юлия Свириденко.

Основная задача центра — координация работы центральных и местных органов власти при выполнении комплексных планов устойчивости регионов и отдельных городов.

В частности, речь идет о защите объектов критической инфраструктуры, развитии распределенной генерации электрической и тепловой энергии, обеспечении бесперебойного теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также создании условий для привлечения бизнеса к реализации мер по повышению устойчивости регионов.

Кроме того, центр будет анализировать ситуацию в этих сферах, определять проблемные вопросы при реализации планов и готовить предложения по совершенствованию законодательства.

В состав Координационного центра, в частности, вошли первый вице-премьер-министр — министр энергетики, вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий, министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, министр финансов, руководство МВД, Минобороны, Минэнерго, Минразвития, Госэнергонадзора, ГСЧС, Госспецсвязи и Агентства восстановления.

Также к работе центра привлечены представители НКРЭКУ, Генерального штаба Вооруженных сил Украины, Службы безопасности Украины, Офиса Президента, профильных комитетов Верховной Рады, а также руководители государственных компаний и предприятий, в частности НЭК «Укрэнерго», НАК «Нафтогаз Украины», АО «Укрзализныця» и компании ДТЭК.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Уволенным со срочной военной службы будут выплачивать материальную помощь: решение Правительства

Правительство определило механизм выплаты материальной помощи лицам, завершившим срочную военную службу.

Акции Укрнафты на 80 тысяч для судей Харьковского окружного админсуда: ВРП проверит обстоятельства возможной провокации

Судьи Харьковского админсуда сообщили о попытке дискредитации: получены письма о подкупе от имени полиции, в то время как полиция опровергает свою причастность.

ВСП объявил конкурс на должность Председателя Службы судебной охраны: порядок и условия

Служба судебной охраны получит нового руководителя: Высший совет правосудия объявил о начале конкурса

Безопасность судей во время войны: ВСП рассмотрел сообщение судьи о сборе личной информации

Судья заявила о прямой угрозе безопасности своей семьи из-за действий представителя истца, приобщившего к материалам дела конфиденциальные данные о ее местожительстве.

Срок обжалования решений ВККС исчисляется со дня их принятия: позиция БП ВС

Большая Палата Верховного Суда подчеркнула, что срок обращения в суд для обжалования решений ВККС, которые устанавливают правила проведения отбора судей, начинается с момента их принятия и обнародования.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]