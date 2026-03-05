Кабмин создал центр, который будет координировать защиту энергетики и критической инфраструктуры регионов

Кабмин принял постановление №296 о создании Координационного центра по реализации комплексных планов устойчивости регионов и отдельных городов.

Новый орган будет работать как временный консультативно-совещательный орган при правительстве. Его возглавит премьер-министр Юлия Свириденко.

Основная задача центра — координация работы центральных и местных органов власти при выполнении комплексных планов устойчивости регионов и отдельных городов.

В частности, речь идет о защите объектов критической инфраструктуры, развитии распределенной генерации электрической и тепловой энергии, обеспечении бесперебойного теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также создании условий для привлечения бизнеса к реализации мер по повышению устойчивости регионов.

Кроме того, центр будет анализировать ситуацию в этих сферах, определять проблемные вопросы при реализации планов и готовить предложения по совершенствованию законодательства.

В состав Координационного центра, в частности, вошли первый вице-премьер-министр — министр энергетики, вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий, министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, министр финансов, руководство МВД, Минобороны, Минэнерго, Минразвития, Госэнергонадзора, ГСЧС, Госспецсвязи и Агентства восстановления.

Также к работе центра привлечены представители НКРЭКУ, Генерального штаба Вооруженных сил Украины, Службы безопасности Украины, Офиса Президента, профильных комитетов Верховной Рады, а также руководители государственных компаний и предприятий, в частности НЭК «Укрэнерго», НАК «Нафтогаз Украины», АО «Укрзализныця» и компании ДТЭК.