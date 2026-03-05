Создание военных мемориальных кладбищ, пенсии и трудоустройство – Комитет рассмотрел ряд законопроектов

Комитет рекомендовал принять законопроект, устанавливающий единые подходы к созданию, содержанию и охране военных мемориальных кладбищ.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты провел очередное заседание, во время которого народные депутаты одобрили рекомендации по результатам комитетских слушаний на тему: «О состоянии организации и верификации выплат и идентификации лиц – получателей пенсий и/или социальных выплат». Кабинет Министров Украины должен проинформировать Комитет о выполнении этих рекомендаций до 1 апреля 2026 года. Об этом сообщили в Пресс-службе Аппарата Верховной Рады Украины.

Законопроект о контроле уплаты сбора на пенсионное страхование

По результатам рассмотрения проекта Закона Украины (регистр. № 14398) о внесении изменений в некоторые законы относительно контроля за полнотой начисления и уплаты сбора на обязательное государственное пенсионное страхование, Комитет рекомендовал включить законопроект в повестку дня сессии и принять его за основу.

Законопроект предусматривает усовершенствование контроля за уплатой сбора на обязательное государственное пенсионное страхование с отдельных видов хозяйственных операций. Предлагаются изменения в законы «О нотариате», «О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование» и «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Электронное трудоустройство

Комитет также одобрил текст сравнительной таблицы к законопроекту (регистр. № 14141) о внесении изменений в Кодекс законов о труде относительно электронного документооборота при трудоустройстве. Верховной Раде рекомендовано принять законопроект во втором чтении и в целом после технико-юридической проработки.

Законопроект предлагает заключать трудовые договоры в электронной форме с квалифицированной электронной подписью, что особенно актуально в условиях военного положения, когда значительная часть населения находится вне места жительства. Это позволит обеспечить реализацию конституционного права на труд и будет способствовать восстановлению экономической активности на освобожденных территориях.

Места захоронения погибших защитников

Еще одним обсужденным законопроектом (регистр. № 13693) стало урегулирование вопросов создания военных мемориальных кладбищ. Комитет одобрил сравнительную таблицу и рекомендовал принять законопроект во втором чтении и в целом.

По данным Комитета, целью законопроекта является определение понятий «почетное захоронение», «военное мемориальное кладбище», «сектор военных захоронений», а также единые подходы к созданию, содержанию и охране мест захоронений лиц, защищавших независимость и территориальную целостность Украины.

Работа над Кодексом защитников государства

Как сообщили в Комитете, в завершение заседания заслушали информацию о работе рабочей группы над проектом Кодекса Украины о защите государственности, независимости и статусе защитников государства. Докладчиками выступили председатель подкомитета по вопросам социальной защиты прав ветеранов Остапенко А.Д. и председатель подкомитета по вопросам социальной защиты лиц с инвалидностью Гривко С.Д.

