Иран дроном атаковал аэропорт в Азербайджане, видно

10:55, 5 марта 2026
В Азербайджане на территории аэропорта Нахчывана упал иранский беспилотник.
Иран дроном атаковал аэропорт в Азербайджане, видно
В четверг, 5 марта, иранский беспилотник упал на территории азербайджанского аэропорта Нахичевани. Об этом сообщило азербайджанское агентство АПА.

Отмечается, что дрон упал на один из терминалов аэропорта, еще несколько дронов — в других местах.

«Еще один дрон упал возле школы в городе Нахчыван», - пишет издание.

В Министерстве иностранных дел Азербайджана отреагировали на инцидент.

«Мы решительно осуждаем эти атаки беспилотников, совершенные с территории Исламской Республики Иран, в результате которых было повреждено здание аэропорта и пострадали двое мирных жителей.

Это нападение на территорию Азербайджана противоречит нормам и принципам международного права и способствует усилению напряженности в регионе.

Мы требуем, чтобы Исламская Республика Иран в кратчайшие сроки прояснила вышеуказанный вопрос, предоставила разъяснения и приняла необходимые и срочные меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем.

Азербайджанская сторона оставляет за собой право принять соответствующие ответные меры», - говорится в заявлении.

 

Иран Азербайджан

