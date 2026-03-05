Как комплаенс спасает активы компании от конфискации: анализ кейсов ВАКС

Штрафы для компаний и принудительные донаты: анализ последних кейсов ВАКС по коррупции.

Правовой режим военного положения, законодательные изменения, усиление международных стандартов прозрачности, растущее регуляторное и экономическое давление на бизнес и риски сотрудничества с токсичными подсанкционными партнерами — это уже не просто новые реалии работы бизнеса, а именно те факторы, которые сейчас выстраивают новый формат корпоративного управления. Сегодня комплаенс перестает существовать только на бумаге и становится своеобразным рычагом бизнеса против коррупционных, финансовых и репутационных рисков.

Комплаенс, в частности антикоррупционный — это уже не просто о политике компании, а о выживании бизнеса, ведь даже «честные» компании рискуют потерять активы из-за действий своего топ-менеджера или СЕО. Каким образом работает эта коллективная ответственность?

Концепция «Tone at the Top» американской аудиторской практики акцентирует внимание на ключевой роли топ-менеджмента в формировании этической культуры компании. Речь идет о том, что именно поведение руководителя задает стандарты соблюдения законодательства и внутренних правил комплаенса.

Антикоррупционное законодательство исходит из принципа, что компания отвечает за действия своих должностных лиц. Согласно украинскому законодательству, основанием для применения к компании мер уголовно-правового характера, таких как штраф или конфискация, является совершение ее уполномоченным лицом от имени и в интересах юрлица преступлений, определенных в ст. 96-3 Уголовного кодекса Украины, таких как подкуп, взяточничество, злоупотребление влиянием, терроризм, легализация доходов и военные преступления.

На практике последних кейсов Высшего антикоррупционного суда рассмотрим, каковы границы ответственности компаний за действия своих руководителей, какие санкции предусматривает национальное законодательство и какая система комплаенса поможет минимизировать риски.

Кейс о коллективной ответственности

Один из ярких примеров применения мер уголовно-правового характера к юридическому лицу — дело № 991/846/24. Коллегия судей ВАКС вынесла приговор по делу № 991/846/24, признав директора ООО виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 369 УК Украины (предложение и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

По версии обвинения, обвиняемый предлагал, а впоследствии предоставил должностному лицу неправомерную выгоду в размере 200 000 гривен за совершение действий с использованием служебного положения — снятие запрета на выход маломерных судов и других плавсредств флота рыбной промышленности для вылова водных биоресурсов в озере Сасык.

Основное наказание обвиняемого предусматривало штраф в размере 51 000 грн и специальную конфискацию в размере тех же 200 000 грн, которые были предоставлены в качестве неправомерной выгоды.

И вишенка на торте — взыскание штрафа с юридического лица в размере 340 000 грн. Так, ВАКС принял решение, руководствуясь ч. 2 ст. 96-7, ч. 1 ст. 96-10 УК Украины.

Таким образом, ВАКС подтвердил эффективность применения специальной конфискации к директору ООО и параллельно штрафных санкций к юридическому лицу.

Приговор в отношении руководителя частной компании по делу о нанесении ущерба ПАО «Центрэнерго»

ВАКС утвердил соглашение о признании виновности: руководитель частной компании получил 3 года условно за пособничество в нанесении 185 млн грн убытков «Центрэнерго».

ВАКС на стадии судебного разбирательства утвердил соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором САП и руководителем частной компании, которого обвиняли в пособничестве в злоупотреблении служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, что повлекло тяжкие последствия охраняемым законом интересам ПАО «Центрэнерго» в виде материального ущерба на общую сумму 185 млн грн.

Суд признал руководителя компании виновным и назначил согласованное сторонами наказание, а именно лишение свободы на срок 3 года, лишение права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций в органах государственной власти, местного самоуправления, на государственных и коммунальных предприятиях, учреждениях и организациях сроком на 3 года. Кроме того, суд присудил руководителю выплатить штраф в размере 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Кейс «Центрэнерго» — один из первых примеров применения соглашения о признании виновности в деле о нанесенном ущербе государственному энергетическому предприятию в особо крупных размерах. Соглашение позволило избежать длительного судебного разбирательства, обеспечило полное возмещение убытков государству. Кроме того, дело демонстрирует, как топ-менеджмент частной компании может «потопить» бизнес из-за схем с государственным сектором.

Принудительный донат адвоката на «Армию дронов»

ВАКС 12 октября 2023 года утвердил соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором САП и столичным адвокатом. Суд признал адвоката виновным в двух уголовных правонарушениях, таких как пособничество в предложении и предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему особо ответственное положение, для себя и третьего лица за совершение действий с использованием служебного положения, и мошенничество в особо крупных размерах.

По совокупности преступлений суд назначил 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества. На основании ст. 75 УК Украины обвиняемый освобожден от отбывания основного наказания с испытательным сроком 3 года. Обвиняемый полностью признал вину и взял на себя обязательство полного сотрудничества со стороной обвинения и перечисления 21 млн грн на специальный счет проекта «Армия дронов». Кроме того, изъятые в ходе расследования денежные средства в сумме около 29 млн грн также были перечислены на поддержку Вооруженных Сил Украины.

То есть комплаенс для бизнеса — это действенный механизм предотвращения ситуации, когда компания (или ее бенефициар) вынуждена отдать десятки миллионов гривен на благотворительность в обмен на свободу менеджера или представителя.

Топ-менеджер — это не просто наемный работник, это орган компании, который в случае совершения коррупционного преступления совершает его в интересах или от имени компании.

Комплаенс начинается с публичного отказа бенефициаров от коррупционных практик. Предприятие должно разработать четкую действенную политику, провести Due Diligence основных бизнес-процессов, в частности в сферах закупок, HR, взаимодействия с контрагентами и партнерствами. Следующий шаг — разработка и внедрение антикоррупционной программы, которая должна включать внутренние политики, кодекс этики, четкие процедуры сообщения о нарушениях и алгоритмы реагирования на инциденты.

Важной составляющей является назначение уполномоченного по комплаенсу — офицера, имеющего независимый доступ к руководству и полномочия контролировать соблюдение антикоррупционных стандартов.

Не менее важен постоянный контроль: внутренний мониторинг, аудит, а также функционирование горячей линии для сообщений о возможных нарушениях.

Стоит отметить, что приближение Украины к имплементации директив ЕС сделает антикоррупционные меры обязательными для среднего бизнеса уже через 1-2 года.

