Юридическое лицо на едином налоге: в каких случаях не определяется минимальное налоговое обязательство

Налоговая разъясняет особенности определения минимального налогового обязательства для юридических лиц — плательщиков единого налога, в том числе случаи, когда МНС не определяется, а также порядок его применения в отношении земельных участков.

Главное управление ГНС в Одесской области разъясняет, когда юридическое лицо на едином налоге не должно определять минимальное налоговое обязательство.

Отмечается, что в соответствии с п.п. 14.1.114² п. 14.1 ст. 14 Налоговый кодекс Украины от 02.12.2010 № 2755-VI минимальное налоговое обязательство (МНО) — это минимальная сумма налогов, сборов и платежей, контроль за взиманием которых осуществляют контролирующие органы, связанных:

с производством и реализацией собственной сельскохозяйственной продукции;

с владением или пользованием земельными участками, отнесёнными к сельскохозяйственным угодьям (аренда, субаренда, эмфитевзис, постоянное пользование).

МНО рассчитывается в соответствии с нормами Налогового кодекса Украины.

Сумма МНО, определённая по каждому земельному участку, право собственности или пользования которым принадлежит одному юридическому или физическому лицу (в том числе физическому лицу-предпринимателю), составляет общее МНО.

МНО для земельного участка, по которому проведена нормативная денежная оценка, и для земельного участка, по которому нормативная денежная оценка не проведена, определяется по формулам, приведённым в ст. 38¹ НКУ «Определение минимального налогового обязательства».

В частности, п. 38¹.2 ст. 38¹ НКУ определено, что МНО не определяется для:

земельных участков, используемых дачными (дачно-строительными) и садоводческими (огородническими) кооперативами (товариществами), а также приобретённых в собственность или пользование членами этих кооперативов (товариществ) в результате приватизации (купли-продажи, аренды) в пределах земель, которые принадлежали этим кооперативам (товариществам) на праве коллективной собственности или находились в их постоянном пользовании;

земель запаса;

невостребованных земельных долей (паёв), распорядителями которых являются органы местного самоуправления, кроме таких земельных долей (паёв), переданных органами местного самоуправления в аренду;

земельных участков зон отчуждения и безусловного (обязательного) отселения, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы;

земельных участков, отнесённых к сельскохозяйственным угодьям, которые принадлежат физическим лицам на праве собственности и/или пользования и по состоянию на 1 января отчётного года находились в пределах населённых пунктов;

земельных участков, земельных долей (паёв), по которым не начислялась и не уплачивалась плата за землю или единый налог четвёртой группы, находящихся в консервации, либо загрязнённых взрывоопасными предметами, либо по которым принято решение о предоставлении налоговых льгот по уплате местных налогов и/или сборов на основании заявлений налогоплательщиков о признании земельных участков непригодными для использования в связи с потенциальной угрозой их загрязнения взрывоопасными предметами.

МНО для земельных участков, земельных долей (паёв), предусмотренных абзацем седьмым п. 38¹.2 ст. 38¹ НКУ, не определяется за период, за который не определяется плата за землю или единый налог четвёртой группы.

Кроме того, в случае передачи земельных участков в аренду (субаренду), эмфитевзис или иное пользование МНО определяется для арендаторов или пользователей на других условиях таких земельных участков в порядке, установленном НКУ (п. 38¹.3 ст. 38¹ НКУ).

Согласно п. 38¹.4 ст. 38¹ НКУ в случае перехода права собственности или права пользования, в том числе аренды, эмфитевзиса, субаренды, на земельный участок, отнесённый к сельскохозяйственным угодьям, от одного собственника, арендатора или пользователя на других условиях (в том числе на условиях эмфитевзиса) к другому собственнику, арендатору или пользователю на других условиях (в том числе на условиях эмфитевзиса) в течение календарного года и при условии государственной регистрации такого права в соответствии с законодательством МНО по такому земельному участку определяется для предыдущего собственника, арендатора или пользователя за период с 1 января такого календарного года до начала месяца, в котором прекратилось право собственности на такой земельный участок либо в котором такой участок передан в пользование (аренду, субаренду, эмфитевзис), а для нового собственника, арендатора или пользователя — начиная с месяца, в котором он приобрёл право собственности или право пользования, включая аренду, эмфитевзис или субаренду, и учитывается в составе общего МНО каждого из таких собственников или пользователей.

В случае отсутствия государственной регистрации перехода права собственности или права пользования, в том числе аренды, эмфитевзиса или субаренды, на земельный участок, отнесённый к сельскохозяйственным угодьям, от одного собственника или пользователя к другому в течение календарного года МНО по такому земельному участку определяется для предыдущего собственника или пользователя на общих основаниях за налоговый (отчётный) год.

Кроме того, п. 69 подраздела 10 раздела XX «Переходные положения» НКУ установлено, что временно, на период до прекращения или отмены военного положения на территории Украины, введённого Указом Указ Президента Украины № 64/2022 «О введении военного положения в Украине» и утверждённого Законом Украины № 2102-IX, взимание налогов и сборов осуществляется с учётом особенностей, определённых указанными переходными положениями.

В соответствии с п.п. 69.15 п. 69 подраздела 10 раздела XX «Переходные положения» НКУ общее МНО не начисляется и не уплачивается за земельные участки и земельные доли (паи), расположенные на территориях активных боевых действий или на временно оккупированных Российской Федерацией территориях Украины, в частности с 1 марта 2022 года по 31 декабря 2022 года — в отношении земельных участков и земельных долей (паёв), находящихся в собственности или пользовании юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.

Сумма МНО по таким земельным участкам (земельным долям (паям)) определяется пропорционально количеству месяцев, в течение которых эти участки подлежали налогообложению платой за землю или единым налогом четвёртой группы.

Налогоплательщики, которые до 06.05.2023 задекларировали МНО за 2022–2023 годы по земельным участкам на территориях, определённых п.п. 69.15 п. 69 подраздела 10 раздела XX НКУ, могут уменьшить (скорректировать) начисленные суммы МНО за эти годы путём подачи уточняющих налоговых деклараций в порядке, установленном НКУ.

Нормы абзацев 7–8 п. 38¹.2 ст. 38¹ НКУ применяются начиная с налоговых периодов с 01.01.2023.

Перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или которые были временно оккупированы Российской Федерацией, определяется в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

Обновлённый перечень утверждён Приказ Министерства развития общин и территорий Украины № 376 от 28.02.2025 (вступил в силу 20.03.2025). Одновременно утратил силу Приказ Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины № 309 от 22.12.2022, которым ранее был утверждён перечень таких территорий.

