  1. В Украине
  2. / Общество

Можно ли оставить старый паспорт на память – ответили в Паспортном сервисе

09:24, 5 марта 2026
Паспортный сервис объяснил, почему старые документы изымают.
Можно ли оставить старый паспорт на память – ответили в Паспортном сервисе
Многие украинцы хотели бы сохранить свой старый паспорт как память, однако правила предусматривают другой порядок, объяснили в Паспортном сервисе Луцка.

При оформлении нового документа старый паспорт – как в виде книжечки, так и в формате ID-карты – обязательно изымается. Перед передачей в Государственную миграционную службу его официально аннулируют, делая сквозные отверстия, чтобы документ утратил силу.

После этого изъятые паспорта передаются в Государственную миграционную службу для окончательного аннулирования и внесения соответствующих записей в систему.

Таким образом, оставить старый паспорт «на память» невозможно — это предусмотрено законодательством и правилами оформления документов.

паспорт документы

