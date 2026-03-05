Можно ли оставить старый паспорт на память – ответили в Паспортном сервисе

Паспортный сервис объяснил, почему старые документы изымают.

Многие украинцы хотели бы сохранить свой старый паспорт как память, однако правила предусматривают другой порядок, объяснили в Паспортном сервисе Луцка.

При оформлении нового документа старый паспорт – как в виде книжечки, так и в формате ID-карты – обязательно изымается. Перед передачей в Государственную миграционную службу его официально аннулируют, делая сквозные отверстия, чтобы документ утратил силу.

После этого изъятые паспорта передаются в Государственную миграционную службу для окончательного аннулирования и внесения соответствующих записей в систему.

Таким образом, оставить старый паспорт «на память» невозможно — это предусмотрено законодательством и правилами оформления документов.

