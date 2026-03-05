  1. В Украине
  2. / Общество

Можно ли сделать благотворительное пенсионное пожертвование УБД, получающему пенсию по инвалидности – разъяснение

10:00, 5 марта 2026
ПФУ разрешает делать благотворительные пенсионные пожертвования для конкретных пенсионеров.
Пенсионный фонд Украины напомнил, что граждане могут осуществлять благотворительные пенсионные пожертвования в пользу пенсионеров, включая участников боевых действий, получающих пенсию по инвалидности.

Сделать пожертвование можно независимо от вида пенсии, ее размера и времени назначения. В случае персонализированного пожертвования 70% суммы поступает непосредственно выбранному пенсионеру, а остальные 30% используются как дополнительный ресурс для выплаты пенсий другим пенсионерам.

Для перевода средств меценат может воспользоваться веб-порталом электронных услуг Пенсионного фонда Украины, без авторизации и без необходимости предоставлять личные данные пенсионера, которому назначено пожертвование.

Благотворительные пожертвования предусмотрены Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упрощения механизма участия в общеобязательном государственном пенсионном страховании», принятым в конце 2025 года. Соответствующий Порядок уплаты и распределения благотворительных средств разработан Пенсионным фондом.

Согласно ему, любое юридическое или физическое лицо, проживающее в Украине или за рубежом, может присоединиться к финансированию пенсионных выплат. Пожертвования могут быть персонализированными — на конкретного пенсионера, или обезличенными — для солидарной системы, когда вся сумма используется на выплаты всем пенсионерам.

Таким образом, по данным ПФУ, новый механизм позволяет поддержать отдельных пенсионеров и одновременно укрепляет финансовую базу Пенсионного фонда для обеспечения выплат по всей стране.

