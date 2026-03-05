  1. В Україні
Чи можна зробити благодійну пенсійну пожертву УБД, який отримує пенсію по інвалідності – пояснення

10:00, 5 березня 2026
ПФУ дозволяє робити благодійні пенсійні пожертви для конкретних пенсіонерів.
Пенсійний фонд України нагадав, що громадяни можуть здійснювати благодійні пенсійні пожертви на користь пенсіонерів, включно з учасниками бойових дій, які отримують пенсію по інвалідності.

Зробити пожертву можна незалежно від виду пенсії, її розміру та часу призначення. У разі персоналізованої пожертви 70% суми надходить безпосередньо обраному пенсіонерові, а решта 30% використовується як додатковий ресурс для виплати пенсій іншим пенсіонерам.

Для переказу коштів меценат може скористатися вебпорталом електронних послуг Пенсійного фонду України, без авторизації та без необхідності надавати особисті дані пенсіонера, якому призначено пожертву.

Благодійні пожертви передбачені Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення механізму участі у загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванні», ухваленим наприкінці 2025 року. Відповідний Порядок сплати та розподілу благодійних коштів розроблено Пенсійним фондом.

Згідно з ним, будь-яка юридична або фізична особа, що проживає в Україні чи за кордоном, може долучитися до фінансування пенсійних виплат. Пожертви можуть бути персоналізованими — на конкретного пенсіонера, або знеособленими — для солідарної системи, коли вся сума використовується на виплати всім пенсіонерам.

Таким чином, за даними ПФУ, новий механізм дозволяє підтримати окремих пенсіонерів і водночас зміцнює фінансову базу Пенсійного фонду для забезпечення виплат у всій країні.

