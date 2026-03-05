  1. В Україні

Тристоронню зустріч Україна–США–Росія можуть перенести через ситуацію на Близькому Сході

11:11, 5 березня 2026
Водночас Україна очікує на реалізацію домовленостей щодо обміну військовополоненими, які були досягнуті під час попередніх переговорів.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що тристороння зустріч за участю України, США та Росії, яка попередньо планувалася на початок березня, можуть відтермінувати через загострення ситуації на Близькому Сході.

Про це він повідомив в інтерв’ю італійському телеканалу Rai Italia.

За словами Зеленського, зустріч планувалася у період з 5 по 9 березня, однак дата могла залежати від міжнародної ситуації.

«Наступна тристороння зустріч Україна – США – Росія планувалась у проміжку з 5 по 9 березня, залежно від того, що буде відбуватись у світі. Зараз у світі ще одна війна на Близькому Сході», — зазначив Президент.

Він пояснив, що Україна обговорювала з американською стороною можливість зміни місця проведення зустрічі або її перенесення на пізніший час.

«Ми говорили з американською стороною – тому що саме вони є стороною, яка запрошує Україну і Росію на зустріч, – про можливу зміну місця проведення і відтермінування зустрічі на деякий час через війну на Близькому Сході», — сказав Зеленський.

Водночас Президент наголосив, що Україна очікує на реалізацію домовленостей щодо обміну військовополоненими, які були досягнуті під час попередніх переговорів.

«Ми дуже надіємося, що буде все-таки підтверджено обмін, про який ми домовлялися в ході попередніх зустрічей. Обмін військовополонених – це завжди важливий момент, це позитив для сімей», — зазначив він.

За словами Зеленського, Україна розраховує, що обмінний процес може розпочатися вже найближчими днями.

війна Володимир Зеленський переговори

