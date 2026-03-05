КСУ продовжив розгляд скарги щодо закону «Про вищу освіту» і відмовив відкривати провадження щодо виплат ветеранам війни

Перший і Другий сенати Конституційного Суду розглянули низку справ за конституційними скаргами щодо положень законів про держбюджет, вищу освіту, кримінальний процес, судовий збір та пенсійне страхування.

Конституційний Суд повідомляє, що Перший сенат на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розглядав справу за конституційною скаргою Масюка Петра Михайловича щодо конституційності пункту 8 розділу „Прикінцеві положення“ Закону України „Про Державний бюджет України на 2023 рік“.

Суд дослідив матеріали справи та перейшов до закритої частини пленарного засідання.

Перший сенат на закритій частині пленарного засідання продовжив розгляд справи за конституційною скаргою Падєріна Володимира Олександровича щодо конституційності пункту 5 частини першої статті 46 Закону України „Про вищу освіту“. Її розгляд Суд продовжить на одному з наступних пленарних засідань.

Другий сенат на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розглядав справу за конституційною скаргою Карась Альони Василівни, Карася Володимира Володимировича щодо конституційності пункту 9 частини першої статті 309 Кримінального процесуального кодексу України. Суд дослідив матеріали справи та перейшов до закритої частини пленарного засідання.

У справі за конституційною скаргою Горобця Артура Валерійовича щодо конституційності частини першої статті 76 Кримінального процесуального кодексу України Другий сенат ухвалив Рішення № 1-р(ІІ)/2026.

Другий сенат на закритих частинах пленарних засідань продовжив розгляд справ за конституційними скаргами:

Лопушанського Володимира Михайловича щодо конституційності абзацу сьомого підпункту 1, підпункту 5 пункту 3, пункту 5 частини другої статті 4 Закону України „Про судовий збір“;

Приходька Віктора Валерійовича щодо конституційності абзацу першого пункту 13-1 розділу XV „Прикінцеві положення“ Закону України „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування“, абзацу сімдесятого підпункту 27 пункту 19 розділу І Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій“;

Дудіна Романа Володимировича щодо конституційності абзацу п’ятого частини п’ятої статті 182 Кримінального процесуального кодексу України;

Келеберди Володимира Івановича щодо конституційності пункту 61 розділу ХІІ ,,Прикінцеві та перехідні положення“ Закону України ,,Про судоустрій і статус суддів“.

Розгляд цих справ Суд продовжить на одному з наступних пленарних засідань.

Другий сенат на засіданні продовжив розгляд питання щодо відкриття або відмови у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Приватного акціонерного товариства „Львівський електроламповий завод „Іскра“ щодо конституційності абзацу першого частини четвертої статті 14 Закону України „Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків“. Розгляд цього питання Суд продовжить на одному з наступних засідань.

Крім того, відбулися засідання колегій суддів Першого і Другого сенатів, на яких судді розглядали питання щодо відкриття конституційних проваджень у справах за конституційними скаргами.

За результатами розгляду Перша колегія суддів Першого сенату не одностайно постановила ухвали про відмову у відкритті конституційних проваджень у справах за конституційними скаргами:

Ковбеля Максима Миколайовича щодо конституційності абзацу третього пункту 3, пункту 5 частини першої статті 17 Закону України „Про Національне антикорупційне бюро України“, пункту 3 частини першої статті 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність“;

Коломійця Володимира Івановича щодо конституційності абзацу сьомого статті 7 Закону України „Про Державний бюджет України на 2024 рік“, підпунктів „а“, „в“ пункту 2 частини п’ятої статті 328 Кодексу адміністративного судочинства України;

Нагаєва Ігоря Сергійовича щодо конституційності частини п’ятої статті 13 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту“ у редакції Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо разової грошової виплати ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань“;

Савченка Віктора Миколайовича щодо конституційності підпункту 2 пункту 1 розділу І Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо разової грошової виплати ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань“;

Шалухіної Вікторії Вікторівни щодо конституційності абзацу шістнадцятого частини першої статті 1, підпункту „в“ пункту 2 частини першої статті 3, частини першої статті 45, частини першої статті 511 Закону України „Про запобігання корупції“, пункту 1 частини першої статті 238 Кодексу адміністративного судочинства України.

Конституційні скарги передано на розгляд Першого сенату для вирішення питання щодо відкриття або відмови у відкритті конституційних проваджень у справах.

Колегія суддів відмовила (остаточно) у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Салтикова Геннадія Івановича щодо конституційності частини першої статті 376 Цивільного кодексу України.

Водночас колегія суддів на одному з наступних засідань продовжить розгляд питання щодо відкриття або відмови у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю „Петролеум 2021“ щодо конституційності частини сьомої статті 41 Кодексу України з процедур банкрутства.

Друга колегія суддів Другого сенату відмовила (остаточно) у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Гончар Валерії Станіславівни щодо конституційності пункту 2 частини п’ятої статті 328 Кодексу адміністративного судочинства України.

Третя колегія суддів Другого сенату відкрила конституційне провадження у справі за конституційним поданням Верховного Суду щодо конституційності пункту 1 частини другої статті 284, частини третьої статті 285, частини четвертої статті 286, частини третьої статті 288 Кримінального процесуального кодексу України. Питання, пов’язані з конституційним провадженням у цій справі, судді розглянуть на засіданні Великої палати.

У справі за конституційною скаргою Коломойського Ігоря Валерійовича щодо конституційності пункту 41 частини першої, третього речення частини другої статті 336 Кримінального процесуального кодексу України колегія суддів постановила Ухвалу (остаточну) про відмову у відкритті конституційного провадження.

