  1. В Україні

У Києві судитимуть посадовця, який вимагав 36 тисяч доларів за виключення з військового обліку

12:24, 5 березня 2026
Фігурант обіцяв військовозобов’язаному «вирішити питання» зі зняттям із військового обліку, вплинувши на посадовців одного зі столичних ТЦК.
У Києві судитимуть посадовця, який обіцяв «вплинути» на працівників одного зі столичних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомила столична поліція.

Правоохоронці встановили, що фігурант обіцяв військовозобов’язаному «вирішити питання» зі зняттям із військового обліку, вплинувши на посадовців одного зі столичних ТЦК та СП. В якості оплати цих «послуг» він вимагав від «клієнта» 36 тисяч доларів.

Тоді правоохоронці затримали чоловіка під час отримання ним вищевказаної суми коштів.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Наразі слідчі завершили досудове розслідування, а обвинувальний акт скерували до суду. Обвинуваченому загрожує до пʼяти років позбавлення волі.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Функціональний імунітет не захищає від відповідальності за воєнні злочини: ККС підтвердив вирок депутату РФ

ККС відмовив у відкритті провадження за скаргою захисту депутата РФ, засудженого в Україні за посягання на територіальну цілісність держави.

Вища рада правосуддя внесе подання Президенту про призначення трьох суддів до апеляційних судів

ВРП рекомендує призначити трьох суддів до апеляційних судів Запорізької та Чернігівської областей.

Убив ключем матір і сина: що вирішив Верховний Суд у справі, яка шокувала Донеччину

Касаційна інстанція оцінила доводи засудженого та перевірила законність довічного покарання за подвійне вбивство.

Вища рада правосуддя звільнила двох суддів у відставку

У зв’язку з поданням заяв про відставку ВРП вирішила звільнити двох суддів.

Верховний Суд визначив правові підстави відповідальності держави за шкоду, заподіяну неконституційними нормами

Об’єднана палата КАС ВС дійшла висновку, що відсутність спеціального закону не звільняє державу від обов’язку відшкодовувати шкоду.

