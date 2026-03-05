У Києві судитимуть посадовця, який вимагав 36 тисяч доларів за виключення з військового обліку

Фігурант обіцяв військовозобов’язаному «вирішити питання» зі зняттям із військового обліку, вплинувши на посадовців одного зі столичних ТЦК.

У Києві судитимуть посадовця, який обіцяв «вплинути» на працівників одного зі столичних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомила столична поліція.

Правоохоронці встановили, що фігурант обіцяв військовозобов’язаному «вирішити питання» зі зняттям із військового обліку, вплинувши на посадовців одного зі столичних ТЦК та СП. В якості оплати цих «послуг» він вимагав від «клієнта» 36 тисяч доларів.

Тоді правоохоронці затримали чоловіка під час отримання ним вищевказаної суми коштів.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Наразі слідчі завершили досудове розслідування, а обвинувальний акт скерували до суду. Обвинуваченому загрожує до пʼяти років позбавлення волі.

