На Майдані іноземець танцював на Народному меморіалі пам’яті захисників – поліція ініціювала заборону в’їзду

Поліція склала протокол за дрібне хуліганство та ініціювала питання про заборону в’їзду іноземцю на територію України.

У Києві 40-річний іноземець влаштував танці під музику на території «Народного меморіалу» на майдані Незалежності та оприлюднив відповідне відео в соціальних мережах. Правоохоронці притягнули його до адміністративної відповідальності. Про це повідомила Поліція Києва.

Відео інциденту поліцейські виявили під час моніторингу соцмереж. На записі зафіксовано, як чоловік танцює безпосередньо на території меморіалу, встановленого на честь загиблих захисників України.

Правоохоронці встановили особу порушника — ним виявився 40-річний іноземець, який кілька років проживає в Україні. Дільничні офіцери Шевченківського управління поліції розшукали чоловіка та склали щодо нього адміністративний протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення — дрібне хуліганство.

Крім того, поліцейські ініціювали перед Державна міграційна служба України питання про заборону в’їзду іноземцю на територію України відповідно до законодавства про правовий статус іноземців.

