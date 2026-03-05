  1. В Україні

На Майдані іноземець танцював на Народному меморіалі пам’яті захисників – поліція ініціювала заборону в’їзду

13:36, 5 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Поліція склала протокол за дрібне хуліганство та ініціювала питання про заборону в’їзду іноземцю на територію України.
На Майдані іноземець танцював на Народному меморіалі пам’яті захисників – поліція ініціювала заборону в’їзду
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві 40-річний іноземець влаштував танці під музику на території «Народного меморіалу» на майдані Незалежності та оприлюднив відповідне відео в соціальних мережах. Правоохоронці притягнули його до адміністративної відповідальності. Про це повідомила Поліція Києва.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Відео інциденту поліцейські виявили під час моніторингу соцмереж. На записі зафіксовано, як чоловік танцює безпосередньо на території меморіалу, встановленого на честь загиблих захисників України.

Правоохоронці встановили особу порушника — ним виявився 40-річний іноземець, який кілька років проживає в Україні. Дільничні офіцери Шевченківського управління поліції розшукали чоловіка та склали щодо нього адміністративний протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення — дрібне хуліганство.

Крім того, поліцейські ініціювали перед Державна міграційна служба України питання про заборону в’їзду іноземцю на територію України відповідно до законодавства про правовий статус іноземців.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція Київ іноземець

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Безпека суддів під час війни: ВРП розглянула повідомлення судді про збір особистої інформації

Суддя заявила про пряму загрозу безпеці своєї родини через дії представника позивача, який долучив до матеріалів справи конфіденційні дані про її місце проживання.

Строк оскарження рішень ВККС рахується з дня їх ухвалення: позиція ВП ВС

Велика Палата Верховного Суду наголосила, що строк звернення до суду щодо оскарження рішень ВККС, які встановлюють правила проведення добору суддів, починається з моменту їх ухвалення та оприлюднення.

У змінах щодо ЗЕД не визначили перелік реєстрів і порядок доступу БЕБ

Комітет підтримав доопрацювання законодавчих змін у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Функціональний імунітет не захищає від відповідальності за воєнні злочини: ККС підтвердив вирок депутату РФ

ККС відмовив у відкритті провадження за скаргою захисту депутата РФ, засудженого в Україні за посягання на територіальну цілісність держави.

Вища рада правосуддя внесе подання Президенту про призначення трьох суддів до апеляційних судів

ВРП рекомендує призначити трьох суддів до апеляційних судів Запорізької та Чернігівської областей.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]