В Україні запровадили окремі паркомісця для авто, що перевозять дітей до 3 років – закон набрав чинності

11:41, 5 березня 2026
В Україні набули чинності нові правила паркування для авто з дітьми до 3 років.
У четвер, 5 березня, набрав чинності Закон щодо паркування транспортних засобів, якими керують водії, що перевозять дітей віком до трьох років та мають відповідний розпізнавальний знак на транспортному засобі № 4657-IX.

Прийнятий Закон покликаний забезпечити родинам із маленькими дітьми додаткові умови комфорту та безпеки.

Згідно із законом, власники спеціально обладнаних або відведених майданчиків для паркування зобов’язані виділяти та облаштовувати окремі місця для таких транспортних засобів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів. Кількість таких паркомісць має становити не менше 5% від загальної кількості місць, але не менше одного місця.

Паркомісця для батьків із маленькими дітьми є додатковими до тих, що призначені для паркування транспортних засобів осіб з інвалідністю. Наразі Закон передбачає, що кількість місць для транспортних засобів осіб з інвалідністю має становити не менше 10 % від загальної кількості місць на майданчиках для паркування. Водночас необхідно буде передбачити ще щонайменше 5 % місць для паркування транспортних засобів, що перевозять дітей. Загалом це становитиме не менше 15 % від загальної кількості паркомісць, але не менше двох місць — по одному для кожної категорії.

За словами голови Комітету з питань державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олени Шуляк, ці норми, хоч і здаються простими, суттєво покращать умови для батьків із малюками, які часто змушені маневрувати між щільно припаркованими авто, ризикуючи безпекою дитини. 

Законопроект 12437 щодо підвищення комфорту та безпеки водіїв, які перевозять дітей до трьох років, та розвиток системи паркування  Президент України Володимир Зеленський підписав у грудні 2025 року.

