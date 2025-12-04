На парковках зʼявляться паркомісця для сімей з дітьми до 3 років — Зеленський підписав закон

Власники спеціально обладнаних або відведених майданчиків для паркування зобов’язані виділяти не менше 5% місць для таких транспортних засобів, але щонайменше одне місце на кожному майданчику.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон № 4657-IX щодо підвищення комфорту та безпеки водіїв, які перевозять дітей до трьох років, та розвиток системи паркування — законопроект 12437.

Закон передбачає створення спеціальних місць для паркування транспортних засобів, якими керують водії, що перевозять дітей віком до трьох років і мають відповідний розпізнавальний знак на автомобілі.

Власники спеціально обладнаних або відведених майданчиків для паркування зобов’язані виділяти не менше 5% місць для таких транспортних засобів, але щонайменше одне місце на кожному майданчику. Такі місця мають бути позначені спеціальними дорожніми знаками або розміткою, що вказують на їх призначення.

За словами голови Комітету з питань державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олени Шуляк, ці норми, хоч і здаються простими, суттєво покращать умови для батьків із малюками, які часто змушені маневрувати між щільно припаркованими авто, ризикуючи безпекою дитини.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.