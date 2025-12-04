На парковках появятся парковочные места для семей с детьми до 3 лет — Зеленский подписал закон

Владельцы специально оборудованных или отведенных площадок для парковки обязаны выделять не менее 5% мест для таких транспортных средств, но как минимум одно место на каждой площадке.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 4657-IX относительно повышения комфорта и безопасности водителей, перевозящих детей до трех лет, и развития системы парковки — законопроект № 12437.

Закон предусматривает создание специальных мест для парковки транспортных средств, которыми управляют водители, перевозящие детей в возрасте до трех лет и имеющие соответствующий опознавательный знак на автомобиле.

Владельцы специально оборудованных или отведенных площадок для парковки обязаны выделять не менее 5% мест для таких транспортных средств, но как минимум одно место на каждой площадке. Такие места должны быть обозначены специальными дорожными знаками или разметкой, указывающими на их назначение.

По словами главы Комитета по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, эти нормы, хоть и кажутся простыми, значительно улучшат умови для родителей с маленькими детьми, которые часто вынуждены маневрировать между плотно припаркованными авто, рискуя безопасностью ребенка.

