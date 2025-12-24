Независимо от места пребывания – Правительство расширило возможности установления инвалидности вследствие войны для гражданских лиц

Изменения позволяют оформлять статус инвалидности для пострадавших на оккупированных территориях и упрощают процедуру оформления.

По инициативе Министерства по делам ветеранов Кабинет Министров Украины внес изменения в «Порядок установления связи инвалидности с ранениями или другими повреждениями здоровья» (постановление Правительства №306). Новые правила расширяют возможности для признания инвалидности у гражданских лиц, получивших ранения или другие повреждения здоровья в результате агрессии РФ. Об этом сообщили в Минветеранов.

Отныне статус лица с инвалидностью вследствие войны могут получить не только гражданские лица, пострадавшие на территориях, подконтрольных Украине, но и те, кто получил ранения на временно оккупированных территориях.

Основанием для предоставления статуса является решение Межведомственной комиссии при Минветеранов и выписка из заключения экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица. Для детей до 18 лет статус будет устанавливаться на основе заключения врачебной консультативной комиссии. По желанию заявителя также будет выдаваться соответствующее удостоверение.

В Министерстве отмечают, что изменения гарантируют равный доступ к государственной поддержке для всех пострадавших гражданских лиц, независимо от места пребывания, и устанавливают справедливость в отношении тех, кто получил инвалидность на временно оккупированных территориях.

Кроме того, постановление правительства направлено на упрощение процедур оформления документов и их обработки, в частности через цифровизацию и диджитализация процесса. Это должно обеспечить социальную защиту всех граждан Украины, пострадавших в результате агрессии РФ.

