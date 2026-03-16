В Раде хотят дать три года на получение денежной помощи детям, рожденным после гибели отца

Законопроект №15049-1 гарантирует выплату независимо от того, успели ли родственники получить деньги погибшего военнослужащего.

В Верховной Раде зарегистрирован проект Закона Украины «О внесении изменений в статью 16-1 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» относительно уточнения права ребенка, рожденного после гибели отца-военнослужащего, на получение единовременной денежной помощи». Цель законопроекта №15049-1 — обеспечение права детей, рожденных после гибели отца-военнослужащего, на получение единовременного денежного пособия.

Как писала «Судебно–юридическая газета», в парламенте был зарегистрирован законопроект № 15049, предусматривающий внесение изменений в Закон Украины «О социальной и правовом защите военнослужащих и членов их семей». Депутаты предлагали уточнить нормы законодательства о выплате единовременной денежной помощи детям, родившимся после гибели военнослужащего. Но в альтернативном законопроекте № 15049-1 предлагают дополнительно установить специальный срок для обращения за помощью — три года после рождения ребенка.

Согласно части пятой статьи 17 Конституции Украины, государство обеспечивает социальную защиту граждан Украины, находящихся на службе в Вооруженных Силах Украины и в других воинских формированиях, а также членов их семей.

Речь идет о детях (в том числе усыновленных), зачатых при жизни военнослужащего и рожденных после его смерти, вдове/вдовце, родителях, внуках, лице, проживавшем с погибшим одной семьей без брака (по решению суда), а также других иждивенцах, имеющих право на пенсию по случаю потери кормильца.

Однако на практике право детей, рожденных после смерти отца-военнослужащего, на получение помощи устанавливается лишь после перераспределения суммы выплаты. Это ставит получение средств в зависимость от процедур перераспределения либо наличия споров о возврате неправомерно выплаченных сумм другими лицами.

Кто имеет право на выплаты

Круг лиц, имеющих право на назначение и получение единовременной денежной помощи в связи с гибелью военнослужащего, определен статьей 16-1 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей». К ним относятся:

- дети, в том числе усыновленные, зачатые при жизни погибшего (умершего) лица и рожденные после его смерти, а также дети, в отношении которых погибшее (умершее) лицо при жизни было лишено родительских прав;

- вдова (вдовец);

- родители (усыновители) погибшего (умершего) лица, если они не были лишены в отношении него родительских прав или их родительские права были восстановлены на момент его гибели (смерти);

- внуки погибшего (умершего) лица, если на момент его гибели (смерти) их родители погибли (умерли);

- женщина (мужчина), с которой (которым) погибшее (умершее) лицо проживало одной семьей, но не состояло в браке между собой или в любом другом браке, при условии, что этот факт установлен решением суда, вступившим в законную силу;

- другие иждивенцы погибшего (умершего) лица, имеющие право на пенсию в случае потери кормильца в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц».

Проблема: зависимость от перераспределения средств

Вместе с этим, как уточняется в пояснительной записке, что касается права детей, зачатых при жизни погибшего военнослужащего и рожденных после его смерти, на единовременную денежную помощь, то установлению права на ее получение предшествует перераспределение суммы такой помощи и установление наличия у ребенка права на ее получение. Это ставит в некоторую зависимость право на получение такой помощи для детей погибших военнослужащих от перераспределения этих средств, наличия спора относительно перераспределения либо возврата неправомерно полученных средств от других лиц.

Проектом закона предлагается внести изменения в статью 16-1 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», которыми предусматривается установить, что дети, зачатые при жизни погибших (умерших) лиц, указанных в подпунктах 1–3 пункта 2 статьи 16 этого Закона, и рожденные после их смерти, имеют право на получение единовременной денежной помощи независимо от перераспределения этой помощи уполномоченным органом или наличия спора относительно ее перераспределения либо неправомерного получения другими лицами.

Правовая позиция Верховного Суда

Депутаты ссылаются на постановление Верховного Суда от 8 июля 2025 года по делу № 280/2822/23, в котором он сформулировал правовой вывод о том, что право ребенка на получение единовременной помощи в связи с гибелью отца устанавливается до перераспределения выплат и не зависит от него. Ребенок военнослужащего, зачатый при жизни погибшего отца и рожденный после его смерти, имеет право на эту помощь и не должен нести бремя споров о перераспределении средств или их возврата другими лицами.

Опираясь на правовую позицию Верховного Суда, авторы законопроекта считают, что целесообразно уточнить положения законодательства относительно права ребенка, рожденного после гибели отца-военнослужащего, на получение единовременной денежной помощи. Также предлагается возможность подачи заявления в течение трех лет после рождения.

Кроме того, согласно Конвенции ООН, ребенок имеет право на защиту еще до рождения, на равное отношение без дискриминации по обстоятельствам рождения, и во всех решениях его интересы должны быть самыми важными.

Данный законопроект можно назвать более комплексным, поскольку он урегулирует не только вопрос выплат ребенку, родившемуся после гибели отца, но и определяет предельный срок, в течение которого законный представитель ребенка может обратиться за этой выплатой.

