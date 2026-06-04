Конституционный Суд открыл производство по делу о правилах квалификационного оценивания: коллегия или пленарный состав

Конституционный Суд Украины открыл производство по делу, которое может изменить систему квалификационного оценивания судей после пересмотра подходов БП ВС и поставить под сомнение процедуры ВККС.

Фото: ВККС

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Коллегия судей Второго сената Конституционного Суда Украины приняла важное определение — открыла конституционное производство по жалобе судьи Алексея Гончаренко. Это решение стало ответом на острый правовой конфликт, спровоцированный резким изменением позиции Большой Палаты Верховного Суда относительно процедур квалификационного оценивания.

Судейское сообщество ожидает, что КСУ положит конец практике «двойных стандартов» и защитит фундаментальные принципы правовой определенности, которые оказались под угрозой из-за противоречивых толкований статьи 88 Закона «О судоустройстве и статусе судей».

Ключевым является вопрос, кто именно во ВККС имеет право принимать окончательное решение в отношении судьи при наличии негативного вывода Общественного совета добропорядочности — коллегия из трех членов или пленарный состав Комиссии. От ответа на этот вопрос зависит судьба сотен судейских карьер и дальнейший ход судебной реформы.

После того как Большая Палата Верховного Суда в начале 2026 года совершила неожиданный «разворот» в своей практике, фактически легитимизировав пленарные пересмотры «задним числом», судья Межевского районного суда Днепропетровской области Алексей Гончаренко обратился за защитой в КСУ. Его жалоба ставит под сомнение конституционность норм, позволяющих свободное толкование процедур, которое угрожает независимости всей судебной ветви власти.

Судебная реформа 2016 года установила специальный порядок оценивания судей, назначенных до ее проведения. Механизм был закреплен в пункте 20 Переходных положений Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей». Согласно этой модели, окончательное решение в процедуре квалификационного оценивания должна была принимать коллегия Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), тогда как непосредственное оценивание осуществляли пленарные составы Комиссии.

13 июня 2024 года Большая Палата Верховного Суда по делу № 9901/198/20 встала на позицию защиты принципа верховенства права, сформировав подход, который фактически определил дальнейшую практику оценивания судей. Спор касался судьи Хозяйственного суда Харьковской области Виталия Усатого, в отношении которого Общественный совет добропорядочности предоставил негативный вывод из-за вопросов к происхождению состояния. Несмотря на это, коллегия ВККС в составе трех членов признала судью соответствующим занимаемой должности.

Большая Палата пришла к выводу, что до 30 декабря 2023 года действующее законодательство не предусматривало необходимости принятия пленарного решения ВККС для преодоления негативного вывода ОСД в процедуре оценивания действующих судей. Следовательно, такие полномочия оставались исключительно за коллегией.

Этот подход фактически закрепил императивное толкование норм Переходных положений и исключил возможность их расширенного трактования. Решение получило поддержку части юридического сообщества, ученых и представителей судейского самоуправления как обеспечивающее процедурную определенность и стабильность в применении судебной реформы.

Однако если в июне 2024 года БП ВС пришла к выводу, что до конца 2023 года окончательное решение по результатам оценивания имела право принимать коллегия ВККС независимо от вывода Общественного совета добропорядочности, то уже в январе 2026 года Суд постановлением № 990/62/24 фактически пересмотрел этот подход.

В этом деле Большая Палата заявила, что при наличии негативного вывода ОСД решение о соответствии судьи должности должно поддержать не менее 11 членов полного состава ВККС. Новый подход поставил под сомнение сформированную практику квалификационного оценивания и создал правовую неопределенность для сотен судей, которые уже прошли оценивание коллегиями Комиссии.

Конституционные претензии

Обращаясь в КСУ, Алексей Гончаренко указал на то, что примененное БП ВС толкование абзаца второго части первой статьи 88 Закона противоречит ряду конституционных положений.

Закон должен быть предсказуемым. Судья не может находиться в состоянии «бессрочной проверки», когда правила игры меняются после завершения процедуры.

Ситуация, когда решение всего четырех членов ВККС (в случае ненабора 11 голосов в Пленуме) может привести к увольнению судьи, сужает гарантии его статуса.

Темпоральные нормы Конституции не могут действовать десятилетиями, фактически подменяя собой постоянные основы правосудия.

Выборочное правосудие

Изменение позиции БП ВС привело к очевидной дискриминации внутри судейского корпуса. Одна группа судей получила защиту и осталась на должностях по решениям коллегий, тогда как другая — при аналогичных правовых условиях — теперь подлежит повторным пленарным рассмотрениям и потенциальному увольнению.

Решение ЕСПЧ «Александр Волков против Украины» свидетельствует о запрете реформирования системы путем создания специальных условий для увольнения конкретных лиц из-за произвольного толкования норм. Постановление БП ВС от 15 января 2026 года расценивается профессиональным сообществом как результат давления и выбор политических интересов вместо верховенства права.

Ожидания от Конституционного Суда

Судейское сообщество возлагает большие надежды на это производство, рассчитывая, что КСУ прекратит манипуляции с оцениванием. Важным аспектом является возможность применения части 3 статьи 89 Закона «О Конституционном Суде Украины».

Согласно этой норме, если КСУ признает саму статью 88 конституционной, он все равно может указать в резолютивной части, что толкование, предоставленное судом (в данном случае БП ВС), не соответствует Конституции. Это позволит исправить правоприменительную практику без отмены самого закона.

Вопрос, который стоит перед КСУ, выходит далеко за рамки личного дела одного судьи. Это тест на способность государства соблюдать принцип res judicata и уважать стабильность правового статуса лица.

КСУ должен оценить, является ли законным объединение различных по своей природе процедур, а именно конкурсных и оценивания на соответствие должности, что фактически нивелировало исключительную роль переходных норм.

Если Конституционный Суд поддержит позицию заявителя, это приведет к восстановлению правовой определенности для сотен судей, чьи карьеры сейчас находятся под угрозой из-за двойной оценки одних и тех же фактов.

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