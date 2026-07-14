ВККС отказали в увольнении Сергея Ступака — ВСП вернул его на продолжение квалификационной оценки

Судья Сергей Ступак остается в должности: ВСП отклонил представление ВККС об увольнении на основании подпункта 4 пункта 16¹ раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины.

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ВСП рассмотрел представление ВККС об увольнении Сергея Ступака с должности судьи на основании подпункта 4 пункта 16¹ раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины.

Обстоятельства дела

Сергей Ступак был назначен на должность судьи Указом Президента Украины от 29 сентября 2016 года № 425/2016 сроком на пять лет. Срок его полномочий истек 15 декабря 2021 года.

Выводы Общественного совета добропорядочности

Общественный совет добропорядочности (ОСД) провел детальный анализ деятельности судьи за период 2016–2021 годов и выявил ряд проблемных аспектов.

Дела о домашнем насилии. В производстве судьи находилось около 237 дел по ст. 173-2 КУоАП (совершение домашнего насилия). По 106 делам (44,73 %) материалы были возвращены органам для дооформления. В 86 случаях (36,29 %) производство было закрыто в связи с истечением сроков наложения административного взыскания. В целом около 80 % дел этой категории не завершились привлечением правонарушителей к ответственности. Лишь по 20 делам (8,44 %) лица были признаны виновными.

ОСД считает, что такая статистика вызывает обоснованные сомнения относительно надлежащего исполнения судьей обязанности по обеспечению эффективной судебной защиты лиц, пострадавших от домашнего насилия, а также добросовестного отношения к своим профессиональным обязанностям.

Дела по ст. 130 КУоАП. Значительное количество дел об управлении транспортными средствами в состоянии опьянения закрывалось в связи с отсутствием состава административного правонарушения (54 дела, 15,98 % от общего количества дел этой категории). ОСД подчеркивает, что обстоятельства таких закрытий требуют тщательного анализа, поскольку порождают сомнения в честности и добросовестности судьи и негативно влияют на авторитет суда.

Имущественный вопрос

Согласно декларациям за 2017–2022 годы, судья с 1 января 2018 года пользовался правом бесплатного проживания в квартирах в Кривом Роге. ОСД установил, что письменные договоры аренды не заключались — условия были устными. По мнению ОСД, такое безвозмездное пользование жильем, предоставленным лицами, не являющимися близкими родственниками, может содержать признаки подарка, что противоречит требованиям Закона Украины «О предотвращении коррупции» (статьи 23 и 24). По убеждению ОСД, судья систематически получал выгоду в виде экономии собственных средств.

Позиция Высшей квалификационной комиссии судей

ВККС поддержала ключевые замечания ОСД. Комиссия констатировала, что судья при отсутствии четких правовых оснований возвращал значительное количество протоколов об административных правонарушениях на доработку. Кроме того, совокупность фактов массового закрытия дел по ст. 130 КУоАП свидетельствует о несоответствии действий судьи высоким общественным ожиданиям относительно добросовестности.

Что касается бесплатного пользования квартирами, ВККС отметила, что судья не предоставил исчерпывающих объяснений и подтверждающих документов. Сам по себе этот факт комиссия признала недостаточным для вывода о несоответствии занимаемой должности, однако в совокупности с другими обстоятельствами он стал основанием для обоснованных сомнений в соответствии судьи критерию добропорядочности.

Комиссия подчеркнула, что такое поведение подрывает доверие общества к судебной власти и наносит ущерб ее авторитету.

Решение ВСП

ВСП решил отказать в удовлетворении представления Высшей квалификационной комиссии судей Украины от 30 марта 2026 года об увольнении Сергея Ступака с должности судьи Металлургического районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области на основании подпункта 4 пункта 16¹ раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины.

Также ВСП определил, что ВККС в пленарном составе необходимо продолжить оценивание судьи Сергея Ступака на занимаемой должности со второй стадии этапа исследования досье и проведения собеседования.

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