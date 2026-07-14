Какие документы необходимы для оформления доверенности за границей — разъяснение

Украинцам объяснили, как оформить доверенность за границей, чтобы она действовала в Украине.

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Покупку или продажу недвижимости, оформление наследства, получение документов, представительство в государственных органах или решение других юридических вопросов — все это можно поручить другому лицу, даже находясь за пределами Украины. Главное — правильно оформить доверенность. Об этом напомнило Днепровское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины.

Что такое доверенность

Доверенность — это официальный письменный документ, с помощью которого одно лицо предоставляет другому право действовать от своего имени и представлять его интересы перед третьими лицами. Такой документ может быть передан как представителю, так и непосредственно лицу или учреждению, для взаимодействия с которым он выдается.

Наличие доверенности позволяет представителю заключать договоры, подписывать заявления, совершать юридически значимые действия и представлять интересы доверителя в различных органах и учреждениях. Для осуществления операций с недвижимым имуществом, транспортными средствами, корпоративными правами и в других случаях, предусмотренных законом, как правило, необходима нотариально удостоверенная доверенность.

Если гражданин Украины находится за пределами государства и намерен выдать доверенность для использования на территории Украины, он может воспользоваться одним из двух основных способов:

удостоверить доверенность у нотариуса государства пребывания;

оформить документ в консульском учреждении Украины.

Удостоверение доверенности у иностранного нотариуса

Лица, которые проживают или временно находятся за границей, могут обратиться к местному нотариусу для оформления доверенности. В таком случае документ составляется в соответствии с требованиями законодательства государства, где он удостоверен.

Обычно текст доверенности оформляется на официальном языке соответствующей страны, поэтому впоследствии может возникнуть необходимость в переводе документа на украинский язык.

Оформление доверенности через консульское учреждение Украины

Одним из главных преимуществ обращения в консульское учреждение является то, что оформленная там доверенность не требует дополнительного удостоверения или перевода для использования в Украине. Она приобретает юридическую силу сразу после удостоверения и может использоваться без дополнительных процедур.

Следует отметить, что доверенности подлежат внесению в Единый реестр доверенностей. Такую регистрацию осуществляет консул через соответствующие информационные системы Министерства юстиции Украины или Министерства иностранных дел Украины. Если такой доступ отсутствует, доверитель или лицо, на которое оформлена доверенность, должны подать нотариусу в Украине отдельное заявление о внесении доверенности в Единый реестр доверенностей.

Вместе с тем консул не имеет права удостоверять доверенность на совершение действий, которые в соответствии с законодательством могут быть выполнены исключительно лично доверителем.

Какие документы необходимы для оформления доверенности за границей

Для оформления нотариально удостоверенной доверенности рекомендуется придерживаться следующего алгоритма:

1. Предварительная запись

Необходимо заранее записаться на прием в консульское учреждение Украины или к нотариусу.

2. Подготовка проекта доверенности

Желательно иметь готовый текст документа в электронном формате. В нем должны быть указаны:

дата и место составления;

полные данные доверителя и представителя;

адреса проживания или местонахождения сторон;

объем предоставленных полномочий;

срок действия доверенности (по желанию).

Если срок действия не определен, доверенность остается действительной до момента ее прекращения в соответствии с законом.

В случае оформления доверенности на заключение договора дарения обязательно необходимо указать лицо, на имя которого будет осуществляться дарение. При отсутствии таких сведений документ может быть признан недействительным.

3. Личное обращение с необходимыми документами

Во время визита в консульство или к нотариусу необходимо иметь:

паспорт гражданина Украины для выезда за границу или паспорт гражданина Украины;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии);

копию паспорта лица, на которое выдается доверенность;

дополнительные документы в зависимости от содержания поручения;

иные документы, предусмотренные для законного пребывания в стране.

Например, при оформлении полномочий в отношении недвижимого имущества могут понадобиться копии правоустанавливающих документов. Если доверенность касается наследственных вопросов — документы, подтверждающие родственные связи, или свидетельство о смерти наследодателя.

Оплата услуг

После оформления документа необходимо оплатить консульский сбор или стоимость нотариальных услуг. В некоторых странах также могут понадобиться услуги переводчика.

Передоверие полномочий

Представитель должен действовать в пределах предоставленных ему полномочий лично. Передача этих полномочий другому лицу допускается только в случаях, предусмотренных законом, договором между сторонами или при необходимости защиты интересов доверителя.

Легализация доверенности для использования в Украине

После удостоверения доверенности у иностранного нотариуса необходимо убедиться, что документ соответствует требованиям международного признания.

Порядок легализации зависит от страны выдачи документа. Например, документы, оформленные в Польше или Чехии, как правило, признаются в Украине без дополнительного удостоверения благодаря международным соглашениям между государствами. Для большинства стран Европы, а также Великобритании, США и Канады достаточно проставления апостиля.

Апостиль — это специальное подтверждение подлинности подписи должностного лица, его полномочий и, при необходимости, подлинности печати. Благодаря этому документ может использоваться на территории других государств — участников Гаагской конвенции 1961 года без прохождения полной консульской легализации.

В большинстве случаев апостиль оформляют уполномоченные органы страны, где удостоверена доверенность. Поэтому при обращении к нотариусу стоит уточнить, может ли он самостоятельно организовать эту процедуру или предоставить информацию о порядке ее прохождения.

После поступления документа в Украину необходимо выполнить его перевод на украинский язык и нотариально удостоверить правильность перевода. Только после завершения этих формальностей доверенность можно полноценно использовать для совершения юридически значимых действий на территории Украины.

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