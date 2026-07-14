В Украине внедряют национальную систему верификации лекарств: как она будет работать

Организация будет играть ключевую роль в функционировании национальной системы верификации, которая позволит проверять подлинность упаковки лекарственного средства и повысит прозрачность обращения лекарств на рынке.

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В Украине официально зарегистрировали Ассоциацию «Национальная организация по верификации лекарственных средств» (НОВЛС). Государственная регистрация организации состоялась 10 июля 2026 года, сообщили в Министерстве здравоохранения.

В Минздраве отметили, что создание НОВЛС является важным шагом для развития фармацевтической отрасли и начинает формирование национальной системы верификации лекарственных средств с учетом европейских подходов.

Основной целью организации является предотвращение и противодействие обороту фальсифицированных лекарственных средств в Украине в сотрудничестве с европейскими коллегами и Европейской организацией по верификации лекарственных средств. НОВЛС будет играть ключевую роль в функционировании национальной системы, которая позволит проверять подлинность упаковки лекарственного средства и повысит прозрачность обращения лекарств на рынке.

Верификация лекарственных средств с использованием 2D-кодирования стала основным решением для многих развитых стран мира, поскольку позволяет выявлять фальсифицированные препараты, которые уже находятся в обращении, и предотвращать их дальнейшее распространение. Создание Национальной организации приближает Украину к внедрению такой системы и является частью имплементации стандартов Европейского Союза.

Учредителями НОВЛС стали ведущие профессиональные объединения производителей лекарственных средств: ОО «Объединение организаций работодателей медицинской и микробиологической промышленности Украины», Ассоциация «Производители лекарств Украины», ОО «Ассоциация представителей международных фармацевтических производителей», ОО «Ассоциация производителей инновационных лекарств» и ОО «Ассоциация индийских фармацевтических производителей».

В Министерстве здравоохранения подчеркнули, что и в дальнейшем будут активно участвовать во внедрении системы верификации лекарственных средств в рамках своих полномочий. Также в ведомстве выразили благодарность международным партнерам, в частности проекту SAFEMed «Безопасные, доступные и эффективные лекарства для украинцев», а также всем участникам процесса за сотрудничество и конструктивный диалог.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Министерство здравоохранения Украины сделало еще один шаг к практическому внедрению системы использования медицинского каннабиса. Приказом Минздрава от 29 мая 2026 года №706 внесены изменения в Правила производства (изготовления) и контроля качества лекарственных средств в аптеках. Документ впервые подробно определяет, как именно украинские аптеки должны изготавливать лекарственные средства из растительной субстанции каннабиса, кто имеет право это делать, как будет контролироваться их качество и при каких условиях такие препараты смогут получать пациенты.