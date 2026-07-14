В Україні запроваджують національну систему верифікації ліків: як вона працюватиме

Організація відіграватиме ключову роль у функціонуванні національної системи верифікації, яка дозволить перевіряти автентичність упаковки лікарського засобу та підвищить прозорість обігу ліків на ринку.

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В Україні офіційно зареєстрували Асоціацію «Національна організація з верифікації лікарських засобів» (НОВЛЗ). Державна реєстрація організації відбулася 10 липня 2026 року, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

У МОЗ зазначили, що створення НОВЛЗ є важливим кроком для розвитку фармацевтичної галузі та започатковує розбудову національної системи верифікації лікарських засобів з урахуванням європейських підходів.

Основною метою організації є запобігання та протидія обігу фальсифікованих лікарських засобів в Україні у співпраці з європейськими колегами та Європейською організацією з верифікації лікарських засобів. НОВЛЗ відіграватиме ключову роль у функціонуванні національної системи, яка дозволить перевіряти автентичність упаковки лікарського засобу та підвищить прозорість обігу ліків на ринку.

Верифікація лікарських засобів із використанням 2D-кодування стала основним рішенням для багатьох розвинених країн світу, адже дозволяє виявляти фальсифіковані препарати, які вже перебувають в обігу, та запобігати їх поширенню надалі. Створення Національної організації наближає Україну до впровадження такої системи та є частиною імплементації стандартів Європейського Союзу.

Засновниками НОВЛЗ стали провідні професійні об’єднання виробників лікарських засобів: ГО «Об’єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України», Асоціація «Виробники ліків України», ГО «Асоціація представників міжнародних фармацевтичних виробників», ГС «Асоціація виробників інноваційних ліків» та ГО «Асоціація індійських фармацевтичних виробників».

У Міністерстві охорони здоров’я наголосили, що й надалі братимуть активну участь у впровадженні системи верифікації лікарських засобів у межах своїх повноважень. Також у відомстві висловили вдячність міжнародним партнерам, зокрема проєкту SAFEMed «Безпечні, доступні та ефективні ліки для українців», а також усім учасникам процесу за співпрацю та конструктивний діалог.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Міністерство охорони здоров’я України зробило ще один крок до практичного впровадження системи використання медичного канабісу. Наказом МОЗ від 29 травня 2026 року №706 внесено зміни до Правил виробництва (виготовлення) та контролю якості лікарських засобів в аптеках. Документ уперше детально визначає, як саме українські аптеки повинні виготовляти лікарські засоби із рослинної субстанції канабісу, хто має право це робити, як контролюватиметься їх якість та за яких умов такі препарати можна буде отримати пацієнтам.