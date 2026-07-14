Затримка розрахунку при звільненні коштувала роботодавцю понад 137 тисяч грн — рішення суду

Хмельницький міськрайонний суд стягнув з роботодавця понад 137 тис. грн середнього заробітку за затримку остаточного розрахунку при звільненні, оскільки підприємство тривалий час не виконувало судові рішення про виплату належних працівникові коштів.

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Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області розглянув позов колишнього працівника до роботодавця про стягнення середнього заробітку за час затримки остаточного розрахунку при звільненні. Про це повідомили у суді.

Суть справи

Позивач звернувся до суду з позовом до роботодавця про стягнення середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні, оскільки відповідач не виконав рішення судів щодо стягнення середнього заробітку, в тому числі не сплатив позивачу заборгованість по заробітній платі в сумі 12 000 грн, а тому у відповідача виник обов`язок по сплаті середнього заробітку за весь час затримки при звільненні з 27.04.2021 року по даний час, які попередніми рішеннями не охоплені.

Судом встановлено, що позивач був прийнятий на роботу на посаду майстра дільниці виробничої дільниці і в день звільнення з роботи позивачу не було виплачено заробітну плату за період з 15.08.2013 року по 02.06 2014 року в сумі 12 000 грн.

Відповідно до рішення суду, яке набрало законної сили, з роботодавця на користь позивача було стягнуто заробітну плату в сумі 12 000 грн та середній заробіток за період затримки розрахунку при звільненні у сумі 72 041 грн 84 коп.

Оскільки відповідач не виконав вищевказане рішення суду, позивач звернувся до суду з позовом про стягнення з відповідача середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні. Рішеннями суду, які набрали законної сили на користь позивача стягнуто середній заробіток за час затримки розрахунку при звільненні за період з 01.03.2017 року по 17.07.2019 року у розмірі 61 794 грн 96 коп. та з 18.07.2019 року по 26.04.2021 року у розмірі 46 633 грн 76 коп.

Рішення суду

Відповідальність за затримку розрахунку при звільненні встановлює стаття 117 КЗпП України.

Обовʼязок роботодавця виплатити середній заробіток за час затримки розрахунку при звільненні настає за умови невиплати з його вини належних звільненому працівникові сум у строки, визначені ст. 116 КЗпП України.

Звертаючись до суду з вказаним позовом, позивач покликався на те, що оскільки в день звільнення і до дня звернення до суду з даним позовом заробітна плата не була виплачена в повному розмірі, а відтак відповідач зобов`язаний виплатити середній заробіток за час затримки розрахунку за період з 27.04.2021 року по 20.05.2026 року у розмірі 137 078 грн 16 коп.

Оскільки, розрахунок наданий позивачем, відповідачем не спростовано та не надано іншого розрахунку чи доказів відсутності заборгованості, а тому такий взято судом до уваги та стягнуто з відповідача на користь позивача середній заробіток за період затримки розрахунку за період з 27.04.2021 року по 20.05.2026 року у розмірі 137 078 грн 16 коп., 5 000грн. 00 коп. витрат на правничу допомогу та 1 096 грн 63 коп. судового збору.

На рішення суду може бути подана апеляційна скарга. З рішенням у справі 686/16341/26 можна ознайомитися в ЄДРСР.

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