Як захистити порушене право та коли правочин визнають недійсним: огляд практики Верховного Суду
18:33, 14 липня 2026
Східний апеляційний господарський суд узагальнив актуальну практику Верховного Суду щодо ефективних способів захисту порушених прав, визнання правочинів недійсними, корпоративних і земельних спорів, а також інших категорій справ.
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