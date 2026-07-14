Як захистити порушене право та коли правочин визнають недійсним: огляд практики Верховного Суду

Східний апеляційний господарський суд узагальнив актуальну практику Верховного Суду щодо ефективних способів захисту порушених прав, визнання правочинів недійсними, корпоративних і земельних спорів, а також інших категорій справ.

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Східний апеляційний господарський суд підготував огляд актуальної практики Верховного Суду щодо застосування ефективних способів захисту порушених прав. Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram В огляді систематизовано та узагальнено правові позиції Верховного Суду, сформульовані під час розгляду господарських, цивільних та адміністративних справ. Зокрема, проаналізовано судову практику щодо: ефективних способів захисту порушеного права;

визнання правочинів недійсними;

способів захисту у корпоративних правовідносинах;

захисту прав територіальної громади як власника земельної ділянки, на якій здійснено самочинне будівництво;

способів захисту у земельних правовідносинах;

способів захисту, які не підлягають судовому розгляду в Україні.

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