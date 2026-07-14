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Як захистити порушене право та коли правочин визнають недійсним: огляд практики Верховного Суду

18:33, 14 липня 2026
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Східний апеляційний господарський суд узагальнив актуальну практику Верховного Суду щодо ефективних способів захисту порушених прав, визнання правочинів недійсними, корпоративних і земельних спорів, а також інших категорій справ.
Як захистити порушене право та коли правочин визнають недійсним: огляд практики Верховного Суду
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Східний апеляційний господарський суд підготував огляд актуальної практики Верховного Суду щодо застосування ефективних способів захисту порушених прав.

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В огляді систематизовано та узагальнено правові позиції Верховного Суду, сформульовані під час розгляду господарських, цивільних та адміністративних справ.

Зокрема, проаналізовано судову практику щодо:

  • ефективних способів захисту порушеного права;
  • визнання правочинів недійсними;
  • способів захисту у корпоративних правовідносинах;
  • захисту прав територіальної громади як власника земельної ділянки, на якій здійснено самочинне будівництво;
  • способів захисту у земельних правовідносинах;
  • способів захисту, які не підлягають судовому розгляду в Україні.

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