Етична рада завершила оцінювання кандидатів до ВРП від юридичних вишів: хто пройшов перевірку доброчесності

Етична рада завершила оцінювання кандидатів на посаду члена ВРП від з'їзду представників юридичних закладів вищої освіти та наукових установ, рекомендувавши п'ятьох претендентів і визнавши ще п'ятьох такими, що не відповідають критеріям професійної етики та доброчесності.

фото: Етична рада

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Етична рада завершила оцінювання кандидатів на посаду члена Вищої ради правосуддя від з'їзду представників юридичних закладів вищої освіти та наукових установ у межах четвертого конкурсу.

14 липня Етична рада ухвалила рішення щодо відповідності кандидатів критеріям професійної етики та доброчесності.

За результатами оцінювання п'ять кандидатів визнано такими, що відповідають встановленим критеріям, та рекомендовано для обрання з'їздом представників юридичних закладів вищої освіти та наукових установ на посаду члена ВРП. Це:

Ірина Давидович;

Олександр Житний;

Леся Музика;

Іван Назаров;

Тетяна Цувіна.

Водночас п'ять кандидатів не пройшли перевірку на відповідність критеріям професійної етики та доброчесності. До цього переліку увійшли:

Павло Гультай;

Микола Кучерявенко;

Ярослав Мельник;

Раїса Мінченко;

Наталія Савінова.

За підсумками конкурсу Етична рада затвердила список кандидатів, рекомендованих для обрання з'їздом представників юридичних закладів вищої освіти та наукових установ до складу Вищої ради правосуддя.

Загалом до етапу співбесід у четвертому конкурсі було допущено 11 кандидатів. Один із них під час проведення співбесіди подав заяву про припинення участі у конкурсі.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що перевіряла Етична рада у декларації Ярослава Мельника - докторв юридичних наук, професор та адвокат, який претендує на посаду члена ВРП від з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ.

Аналіз попередніх співбесід кандидатів на посаду члена Вищої ради правосуддя:

Шлях від інспектора до члена Вищої ради правосуддя: співбесіда Ірини Давидович

Кандидат у ВРП та КСУ одночасно: юридичні пріоритети професора Івана Назарова

Знищені розписки на $180 000 та майно поважної матері: досьє кандидата до ВРП Миколи Кучерявенко

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