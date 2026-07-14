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Частині українців можуть зменшити субсидії — Пенсійний фонд перевіряє доходи

18:27, 14 липня 2026
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Якщо перевірка покаже, що доходи сім’ї суттєво зросли, розмір житлової субсидії можуть зменшити.
Частині українців можуть зменшити субсидії — Пенсійний фонд перевіряє доходи
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Розмір житлової субсидії для українців може змінитися без подання нової заяви. Пенсійний фонд України проводить автоматичний перегляд виплат після перевірки доходів домогосподарств.

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Як повідомили у Головному управлінні ПФУ в Хмельницькій області, фахівці двічі на рік переглядають розмір житлової субсидії — у березні та серпні. Березневий перерахунок стосується виплат за березень і квітень, а серпневий — за серпень і вересень. Отримувачам допомоги для цього не потрібно звертатися до Пенсійного фонду чи подавати додаткові документи.

Підставою для автоматичного перерахунку є зміна середньомісячного доходу домогосподарства більш ніж на 50% у бік збільшення або зменшення.

Якщо під час перевірки виявиться, що доходи сім’ї суттєво зросли, розмір житлової субсидії можуть зменшити. Якщо ж фінансове становище домогосподарства погіршилося, а доходи значно скоротилися — суму допомоги можуть збільшити.

Під час перерахунку у березні враховують доходи за третій і четвертий квартали попереднього року, а у серпні — за перший і другий квартали поточного року.

Для визначення права на субсидію та її розміру Пенсійний фонд враховує середньомісячний дохід усіх членів домогосподарства. Зокрема, до уваги беруть:

  • заробітну плату після сплати податку на доходи фізичних осіб і військового збору;
  • пенсійні виплати;
  • інші доходи, інформацію про які ПФУ отримує від Державної податкової служби та з власних реєстрів;
  • доходи, зазначені громадянами у декларації;
  • соціальні виплати, призначені органами соціального захисту населення.

Саме на основі цих даних Пенсійний фонд визначає, чи потрібно змінити розмір житлової субсидії та якою буде сума виплати після автоматичного перерахунку.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», наявність земельного паю сама по собі не є підставою для відмови у житловій субсидії. Водночас дохід, отриманий від його оренди, враховується під час визначення права на допомогу та її розміру.

У Пенсійному фонді України пояснили, що під час призначення житлової субсидії враховується дохід, який приносить домогосподарству земельний пай за період його отримання.

Якщо орендар виплачує власнику земельного паю орендну плату в натуральній формі, він подає до податкових органів відповідний звіт, у якому зазначає грошовий еквівалент вартості такої орендної плати. Інформація про суму доходу, отриманого власником земельного паю, надходить до Пенсійного фонду України в межах електронної інформаційної взаємодії з Державною податковою службою України.

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