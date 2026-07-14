Духовний гімн можуть офіційно виконувати за єдиними правилами під час урочистих заходів: Комітет підтримав постанову

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував парламенту невідкладно ухвалити постанову про Духовний гімн, закликав прискорити розгляд законопроєктів у сфері культури й туризму, а також розглянув результати аудиту Державного агентства розвитку туризму та плани подальшої роботи.

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Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики провів чергове засідання, під час якого розглянув законодавчі ініціативи у сфері культури, заслухав результати аудиту Державного агентства розвитку туризму та обговорив подальші пріоритети роботи.

Одним із ключових питань порядку денного став проєкт постанови про Духовний гімн України № 15383. У Комітеті зазначили, що документ покликаний забезпечити єдиний підхід до виконання Духовного гімну під час державних та урочистих заходів, а також сприяти зміцненню історичної пам'яті та культурної ідентичності.

За результатами розгляду Комітет рекомендував Верховній Раді включити проєкт постанови до порядку денного, визначити його невідкладним і ухвалити за основу та в цілому.

Під час обговорення депутати водночас наголосили, що парламенту не варто відкладати розгляд важливих законопроєктів гуманітарної сфери. Зокрема, йшлося про законодавчі ініціативи щодо евакуації музейних цінностей під час воєнного стану, запровадження відповідальності за культурний геноцид, розвитку меценатства, туризму та інших питань, на які давно очікує культурна спільнота.

Члени Комітету підтримали пропозицію звернутися до керівництва Верховної Ради з проханням невідкладно включити ці законопроєкти до порядку денного найближчих пленарних засідань. Також було вирішено зафіксувати відповідну позицію в протоколі засідання та підготувати офіційне звернення парламентського комітету.

Другим питанням порядку денного депутати заслухали інформацію Рахункової палати про результати фінансового аудиту Державного агентства розвитку туризму України.

За інформацією аудиторів, фінансова звітність агентства достовірно відображає його фінансовий стан, а більшість рекомендацій, наданих за результатами перевірки, вже виконано або перебуває на завершальному етапі реалізації.

Під час обговорення також зазначалося, що одним із ключових кроків для розвитку туристичної галузі має стати ухвалення нової редакції Закону України «Про туризм», яка дозволить впровадити сучасні європейські підходи до регулювання цієї сфери.

За підсумками розгляду Комітет узяв результати аудиту до відома та рекомендував Державному агентству розвитку туризму, Міністерству фінансів і Міністерству розвитку громад та територій забезпечити повне виконання рекомендацій Рахункової палати та поінформувати про це Комітет до 30 жовтня 2026 року.

Крім того, Комітет попередньо погодив проведення 16 вересня комітетських слухань на тему розвитку сімейних форм виховання. Захід відбудеться напередодні Дня усиновлення та буде присвячений обговоренню актуальних проблем державної політики у сфері захисту прав дітей.

Також депутати обговорили підготовку виїзного засідання Комітету в Одесі, окремого засідання щодо міжнародної діяльності Комітету, роботи українських делегацій у Парламентській асамблеї Ради Європи та Парламентській асамблеї ОБСЄ, а також функціонування Міжнародного реєстру збитків (RD4U), завданих агресією Росії проти України.

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