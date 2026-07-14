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ВРП змінила територіальну підсудність восьми судів: що зміниться з 20 липня

17:31, 14 липня 2026
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Вища рада правосуддя ухвалила рішення про зміну територіальної підсудності судових справ восьми судів Луганської та Дніпропетровської областей.
ВРП змінила територіальну підсудність восьми судів: що зміниться з 20 липня
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Вища рада правосуддя повідомила про рішення з 20 липня змінити територіальну підсудність судових справ:

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  • Білокуракинського районного суду Луганської області шляхом її передачі до Софіївського районного суду Дніпропетровської області;
  • Біловодського районного суду Луганської області шляхом її передачі до Софіївського районного суду Дніпропетровської області;
  • Старобільського районного суду Луганської області шляхом її передачі до Петриківського районного суду Дніпропетровської області;
  • Троїцького районного суду Луганської області шляхом її передачі до Петриківського районного суду Дніпропетровської області;
  • Лисичанського міського суду Луганської області шляхом її передачі до Тернівського міського суду Дніпропетровської області;
  • Айдарського районного суду Луганської області шляхом її передачі до Покровського міського суду Дніпропетровської області;
  • Попаснянського районного суду Луганської області шляхом її передачі до Покровського міського суду Дніпропетровської області;
  • Васильківського районного суду Дніпропетровської області шляхом її передачі до Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпра.

Зазначається, що таке рішення ухвалено за результатом розгляду подання Голови Верховного Суду про зміну територіальної підсудності судових справ зазначених судів.

Також ВРП доручила Державній судовій адміністрації України в разі необхідності вжити заходів щодо відрядження суддів Білокуракинського районного суду Луганської області, Біловодського районного суду Луганської області, Старобільського районного суду Луганської області, Троїцького районного суду Луганської області, Лисичанського міського суду Луганської області, Айдарського районного суду Луганської області, Попаснянського районного суду Луганської області та Васильківського районного суду Дніпропетровської області для здійснення правосуддя.

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