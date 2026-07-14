У Берліні збій паралізував роботу судів: співробітників відправили додому, а підозрюваних можуть звільнити із СІЗО

Співробітники судів сумніваються, що найближчим часом зможуть відновити роботу у звичайному режимі.

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У Берліні судді та співробітники кримінальних і цивільних судів зранку 13 липня не можуть отримати доступ до електронних файлів, обробляти справи або читати свою електронну пошту через проблеми з ліцензією на програмне забезпечення, необхідне для підключення до серверів, передає Der Spiegel.

«Постраждала вся система судів загальної юрисдикції», — сказав представник Вищого земельного суду Берліна.

Він зазначив, що збій торкнувся всіх дільничних судів, кримінального суду в Моабіті, двох земельних судів і Вищого земельного суду Берліна. Через технічні проблеми всіх співробітників відправили додому.

«Судді обурені, тому що ми не можемо виконувати свою роботу. Нам доводиться користуватися ручкою і папером, проводити судові засідання без доступу до матеріалів справ», — сказав співголова берлінського відділення Німецької спілки суддів (DRB) Штефан Шиффердекер.

За його словами, найсерйозніші наслідки загрожують кримінальним судам, оскільки через затримки розгляду справ є ризик порушення встановлених законом строків тримання під вартою. У найгіршому випадку підозрюваних доведеться звільнити зі слідчого ізолятора, зазначає Шиффердекер.

У Der Spiegel додають, що в судових колах уже кілька тижнів скаржаться на проблеми з ІТ-системою. Перший багатогодинний збій стався ще 10 липня. Співробітники сумніваються, що найближчим часом зможуть відновити роботу у звичайному режимі.

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